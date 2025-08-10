Zenon প্রাইস (ZNN)
Zenon(ZNN) বর্তমানে 0.569273USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.18MUSD। ZNN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZNN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZNN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zenon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03243097 ছিল।
গত 30 দিনে, Zenon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0344643566 ছিল।
গত 60 দিনে, Zenon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0473756391 ছিল।
গত 90 দিনে, Zenon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2508595041491917 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.03243097
|+6.04%
|30 দিন
|$ +0.0344643566
|+6.05%
|60 দিন
|$ +0.0473756391
|+8.32%
|90 দিন
|$ -0.2508595041491917
|-30.58%
Zenon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
0.00%
+6.04%
+19.92%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Zenon (ZNN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZNNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ZNN থেকে VND
₫14,980.418995
|1 ZNN থেকে AUD
A$0.87098769
|1 ZNN থেকে GBP
￡0.42126202
|1 ZNN থেকে EUR
€0.48388205
|1 ZNN থেকে USD
$0.569273
|1 ZNN থেকে MYR
RM2.41371752
|1 ZNN থেকে TRY
₺23.15233291
|1 ZNN থেকে JPY
¥83.683131
|1 ZNN থেকে ARS
ARS$754.0020885
|1 ZNN থেকে RUB
₽45.53614727
|1 ZNN থেকে INR
₹49.93662756
|1 ZNN থেকে IDR
Rp9,181.82129519
|1 ZNN থেকে KRW
₩790.65188424
|1 ZNN থেকে PHP
₱32.30624275
|1 ZNN থেকে EGP
￡E.27.63251142
|1 ZNN থেকে BRL
R$3.09115239
|1 ZNN থেকে CAD
C$0.77990401
|1 ZNN থেকে BDT
৳69.07558582
|1 ZNN থেকে NGN
₦871.77897947
|1 ZNN থেকে UAH
₴23.51666763
|1 ZNN থেকে VES
Bs72.866944
|1 ZNN থেকে CLP
$549.917718
|1 ZNN থেকে PKR
Rs161.30919728
|1 ZNN থেকে KZT
₸307.21386718
|1 ZNN থেকে THB
฿18.39890336
|1 ZNN থেকে TWD
NT$17.0212627
|1 ZNN থেকে AED
د.إ2.08923191
|1 ZNN থেকে CHF
Fr0.4554184
|1 ZNN থেকে HKD
HK$4.46310032
|1 ZNN থেকে MAD
.د.م5.14622792
|1 ZNN থেকে MXN
$10.57139961
|1 ZNN থেকে PLN
zł2.07215372
|1 ZNN থেকে RON
лв2.47633755
|1 ZNN থেকে SEK
kr5.44794261
|1 ZNN থেকে BGN
лв0.95068591
|1 ZNN থেকে HUF
Ft193.16571436
|1 ZNN থেকে CZK
Kč11.94334754
|1 ZNN থেকে KWD
د.ك0.173628265
|1 ZNN থেকে ILS
₪1.95260639