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Voidify-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ∅-এর মার্কেট ক্যাপ 165,223 USD। ∅-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Voidify-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ∅-এর মার্কেট ক্যাপ 165,223 USD। ∅-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

∅ সম্পর্কে আরও

∅ প্রাইসের তথ্য

∅ কী

∅ হোয়াইটপেপার

∅ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

∅ টোকেনোমিক্স

∅ প্রাইস পূর্বাভাস

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Voidify প্রাইস (∅)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ∅ থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00017304
$0.00017304$0.00017304
+19.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Voidify (∅) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:04:16 (UTC+8)

Voidify-এর আজকের প্রাইস

আজ Voidify (∅)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.93% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ∅ থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ∅-এর জন্য $ 0

Voidify বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 165,223 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 959.62M ∅। গত 24 ঘণ্টায়, ∅ এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00835799 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ∅ গত ঘণ্টায় -0.87% এবং গত 7 দিনে +13.21% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.66K-তে পৌঁছেছে।

Voidify (∅) এর মার্কেট তথ্য

$ 165.22K
$ 165.22K$ 165.22K

$ 2.66K
$ 2.66K$ 2.66K

$ 165.22K
$ 165.22K$ 165.22K

959.62M
959.62M 959.62M

959,620,890.557237
959,620,890.557237 959,620,890.557237

Voidify এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 165.22K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.66K। ∅ এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 959.62M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 959620890.557237। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 165.22K

Voidify-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00835799
$ 0.00835799$ 0.00835799

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

+5.93%

+13.21%

+13.21%

Voidify (∅) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Voidify থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Voidify থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Voidify থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Voidify থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.93%
30 দিন$ 0-26.08%
60 দিন$ 0-71.11%
90 দিন$ 0--

Voidify এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Voidify (∅) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ∅ এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Voidify (∅) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Voidify এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Voidify এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ∅ এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Voidify প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Voidify সম্পর্কে

ভয়েডিফাই একটি ডিসেন্ট্রালাইজড প্রোটোকল যা Solana-তে ব্যক্তিগত, অনুসন্ধানযোগ্য SOL লেনদেন সম্ভব করে দেয় জমার সাথে উত্তোলনের মধ্যে চেইনের লিঙ্ক বিচ্ছিন্ন করে। এটি ব্যবহারকারীদের নিখোঁজ লেনদেন করার অনুমতি দেয়, সত্যিকারের আর্থিক গোপনীয়তা প্রদান করে।

Voidify-এর বর্তমান দাম কত?

Voidify-এর দাম Tk এবং আজকে এটি 5.92% পরিবর্তিত হয়েছে।

∅ সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Voidify-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Smart Contract Platform,Privacy Coins,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,Privacy খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে ∅-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

∅-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk1.0283821895205092304000 এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 959620894.437073 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Voidify সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:04:16 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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