Unique Network লোগো

Unique Network প্রাইস (UNQ)

তালিকাভুক্ত নয়

Unique Network (UNQ) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01077839
$0.01077839$0.01077839
+8.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Unique Network (UNQ) এর প্রাইস

Unique Network(UNQ) বর্তমানে 0.01077839USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.16MUSD। UNQ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Unique Network এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+8.46%
Unique Network এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
200.81M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ UNQ থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। UNQ এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Unique Network (UNQ) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Unique Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008404 ছিল।
গত 30 দিনে, Unique Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000813919 ছিল।
গত 60 দিনে, Unique Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020430287 ছিল।
গত 90 দিনে, Unique Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00591923697025108 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0008404+8.46%
30 দিন$ +0.0000813919+0.76%
60 দিন$ +0.0020430287+18.95%
90 দিন$ +0.00591923697025108+121.82%

Unique Network (UNQ) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Unique Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00988011
$ 0.00988011$ 0.00988011

$ 0.01122068
$ 0.01122068$ 0.01122068

$ 0.01608143
$ 0.01608143$ 0.01608143

-0.39%

+8.46%

+71.37%

Unique Network (UNQ) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

--
----

200.81M
200.81M 200.81M

Unique Network (UNQ) কী?

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Unique Network (UNQ) এর টোকেনোমিক্স

Unique Network (UNQ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। UNQটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Unique Network (UNQ) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

