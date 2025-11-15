বিনিময়DEX+
TOP HAT-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00129027 USD। TOPHAT-এর মার্কেট ক্যাপ 1,243,822 USD। TOPHAT থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

TOPHAT সম্পর্কে আরও

TOPHAT প্রাইসের তথ্য

TOPHAT কী

TOPHAT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

TOPHAT টোকেনোমিক্স

TOPHAT প্রাইস পূর্বাভাস

TOP HAT লোগো

TOP HAT প্রাইস (TOPHAT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 TOPHAT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00129027
$0.00129027$0.00129027
-12.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
TOP HAT (TOPHAT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 00:54:02 (UTC+8)

TOP HAT-এর আজকের প্রাইস

আজ TOP HAT (TOPHAT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00129027, যা গত 24 ঘণ্টায় 12.41% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TOPHAT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TOPHAT-এর জন্য $ 0.00129027

TOP HAT বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,243,822 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 963.09M TOPHAT। গত 24 ঘণ্টায়, TOPHAT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00116123 (নিম্ন) এবং $ 0.00147639 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00297249 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TOPHAT গত ঘণ্টায় -1.14% এবং গত 7 দিনে -22.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

TOP HAT (TOPHAT) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

963.09M
963.09M 963.09M

963,094,445.0
963,094,445.0 963,094,445.0

TOP HAT এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.24M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। TOPHAT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 963.09M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 963094445.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.24M

TOP HAT-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00116123
$ 0.00116123$ 0.00116123
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00147639
$ 0.00147639$ 0.00147639
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00116123
$ 0.00116123$ 0.00116123

$ 0.00147639
$ 0.00147639$ 0.00147639

$ 0.00297249
$ 0.00297249$ 0.00297249

$ 0
$ 0$ 0

-1.14%

-12.41%

-22.13%

-22.13%

TOP HAT (TOPHAT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, TOP HAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000182843881548092 ছিল।
গত 30 দিনে, TOP HAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002268244 ছিল।
গত 60 দিনে, TOP HAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000688765 ছিল।
গত 90 দিনে, TOP HAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006578049932445575 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000182843881548092-12.41%
30 দিন$ -0.0002268244-17.57%
60 দিন$ +0.0000688765+5.34%
90 দিন$ -0.0006578049932445575-33.76%

TOP HAT এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য TOP HAT (TOPHAT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, TOPHAT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য TOP HAT (TOPHAT) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, TOP HAT এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

TOP HAT (TOPHAT) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

TOP HAT সম্পর্কে আরও জানুন

