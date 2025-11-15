বিনিময়DEX+
The Omnipotence-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। OMN-এর মার্কেট ক্যাপ 7,448.87 USD। OMN থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

OMN সম্পর্কে আরও

OMN প্রাইসের তথ্য

OMN কী

OMN হোয়াইটপেপার

OMN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OMN টোকেনোমিক্স

OMN প্রাইস পূর্বাভাস

The Omnipotence লোগো

The Omnipotence প্রাইস (OMN)

তালিকাভুক্ত নয়

1 OMN থেকে USD লাইভ প্রাইস:

--
----
0.00%1D
USD
The Omnipotence (OMN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 03:56:05 (UTC+8)

The Omnipotence-এর আজকের প্রাইস

আজ The Omnipotence (OMN)-এর লাইভ প্রাইস --, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OMN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OMN-এর জন্য --

The Omnipotence বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 7,448.87 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.64M OMN। গত 24 ঘণ্টায়, OMN এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00145452 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OMN গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

The Omnipotence (OMN) এর মার্কেট তথ্য

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

--
----

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,581.312223
999,637,581.312223 999,637,581.312223

The Omnipotence এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 7.45K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। OMN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.64M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999637581.312223। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 7.45K

The Omnipotence-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145452
$ 0.00145452$ 0.00145452

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

The Omnipotence (OMN) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, The Omnipotence থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The Omnipotence থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, The Omnipotence থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, The Omnipotence থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0-32.87%
60 দিন$ 0-40.58%
90 দিন$ 0--

The Omnipotence এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য The Omnipotence (OMN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OMN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য The Omnipotence (OMN) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, The Omnipotence এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: The Omnipotence সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 The Omnipotence-এর মূল্য কত হবে?
যদি The Omnipotence বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। The Omnipotence-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 03:56:05 (UTC+8)

