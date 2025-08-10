SpaceFalcon প্রাইস (FCON)
SpaceFalcon(FCON) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 571.96KUSD। FCON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FCON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FCON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SpaceFalcon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SpaceFalcon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, SpaceFalcon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SpaceFalcon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+4.19%
|30 দিন
|$ 0
|-22.77%
|60 দিন
|$ 0
|-36.94%
|90 দিন
|$ 0
|--
SpaceFalcon এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.14%
+4.19%
+25.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources.
SpaceFalcon (FCON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FCONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
