SHITCOIN লোগো

SHITCOIN প্রাইস (SHITCOIN)

তালিকাভুক্ত নয়

SHITCOIN (SHITCOIN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00021145
$0.00021145$0.00021145
+5.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে SHITCOIN (SHITCOIN) এর প্রাইস

SHITCOIN(SHITCOIN) বর্তমানে 0.00021139USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 210.53KUSD। SHITCOIN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

SHITCOIN এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.72%
SHITCOIN এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.92M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SHITCOIN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHITCOIN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ SHITCOIN (SHITCOIN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, SHITCOIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SHITCOIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000423570 ছিল।
গত 60 দিনে, SHITCOIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003212213 ছিল।
গত 90 দিনে, SHITCOIN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001074071157984113 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.72%
30 দিন$ +0.0000423570+20.04%
60 দিন$ +0.0003212213+151.96%
90 দিন$ +0.0001074071157984113+103.29%

SHITCOIN (SHITCOIN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

SHITCOIN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0001962
$ 0.0001962$ 0.0001962

$ 0.00021418
$ 0.00021418$ 0.00021418

$ 0.0053713
$ 0.0053713$ 0.0053713

+0.96%

+5.72%

+29.35%

SHITCOIN (SHITCOIN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 210.53K
$ 210.53K$ 210.53K

--
----

999.92M
999.92M 999.92M

SHITCOIN (SHITCOIN) কী?

Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website .

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SHITCOIN থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SHITCOIN থেকে VND
5.56272785
1 SHITCOIN থেকে AUD
A$0.0003234267
1 SHITCOIN থেকে GBP
0.0001564286
1 SHITCOIN থেকে EUR
0.0001796815
1 SHITCOIN থেকে USD
$0.00021139
1 SHITCOIN থেকে MYR
RM0.0008962936
1 SHITCOIN থেকে TRY
0.0085972313
1 SHITCOIN থেকে JPY
¥0.03107433
1 SHITCOIN থেকে ARS
ARS$0.279986055
1 SHITCOIN থেকে RUB
0.0169090861
1 SHITCOIN থেকে INR
0.0185431308
1 SHITCOIN থেকে IDR
Rp3.4095156517
1 SHITCOIN থেকে KRW
0.2935953432
1 SHITCOIN থেকে PHP
0.0119963825
1 SHITCOIN থেকে EGP
￡E.0.0102608706
1 SHITCOIN থেকে BRL
R$0.0011478477
1 SHITCOIN থেকে CAD
C$0.0002896043
1 SHITCOIN থেকে BDT
0.0256500626
1 SHITCOIN থেকে NGN
0.3237205321
1 SHITCOIN থেকে UAH
0.0087325209
1 SHITCOIN থেকে VES
Bs0.02705792
1 SHITCOIN থেকে CLP
$0.20420274
1 SHITCOIN থেকে PKR
Rs0.0598994704
1 SHITCOIN থেকে KZT
0.1140787274
1 SHITCOIN থেকে THB
฿0.0068321248
1 SHITCOIN থেকে TWD
NT$0.006320561
1 SHITCOIN থেকে AED
د.إ0.0007758013
1 SHITCOIN থেকে CHF
Fr0.000169112
1 SHITCOIN থেকে HKD
HK$0.0016572976
1 SHITCOIN থেকে MAD
.د.م0.0019109656
1 SHITCOIN থেকে MXN
$0.0039255123
1 SHITCOIN থেকে PLN
0.0007694596
1 SHITCOIN থেকে RON
лв0.0009195465
1 SHITCOIN থেকে SEK
kr0.0020230023
1 SHITCOIN থেকে BGN
лв0.0003530213
1 SHITCOIN থেকে HUF
Ft0.0717288548
1 SHITCOIN থেকে CZK
0.0044349622
1 SHITCOIN থেকে KWD
د.ك0.00006447395
1 SHITCOIN থেকে ILS
0.0007250677