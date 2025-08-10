Sandclock প্রাইস (QUARTZ)
Sandclock(QUARTZ) বর্তমানে 0.081161USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 595.13KUSD। QUARTZ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Sandclock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Sandclock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0097652834 ছিল।
গত 60 দিনে, Sandclock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0111820622 ছিল।
গত 90 দিনে, Sandclock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02798709420993508 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.01%
|30 দিন
|$ -0.0097652834
|-12.03%
|60 দিন
|$ -0.0111820622
|-13.77%
|90 দিন
|$ -0.02798709420993508
|-25.64%
Sandclock এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
-0.01%
-9.46%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.
Sandclock (QUARTZ) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QUARTZটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
