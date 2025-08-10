RONKE প্রাইস (RONKE)
RONKE(RONKE) বর্তমানে 0.00107392USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 931.75KUSD। RONKE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ RONKE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। RONKE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, RONKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RONKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001664987 ছিল।
গত 60 দিনে, RONKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000639803 ছিল।
গত 90 দিনে, RONKE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004040712315168856 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-4.92%
|30 দিন
|$ +0.0001664987
|+15.50%
|60 দিন
|$ +0.0000639803
|+5.96%
|90 দিন
|$ -0.0004040712315168856
|-27.33%
RONKE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.37%
-4.92%
-0.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing.
