Robie প্রাইস ($ROBIE)
Robie($ROBIE) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27.51KUSD। $ROBIE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $ROBIE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $ROBIE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Robie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Robie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Robie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Robie থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+9.11%
|60 দিন
|$ 0
|-2.11%
|90 দিন
|$ 0
|--
Robie এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-2.52%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie’s journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie’s journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains.
Robie ($ROBIE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
