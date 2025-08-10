Record Nexus প্রাইস (RECORD)
Record Nexus(RECORD) বর্তমানে 0.00257185USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.21MUSD। RECORD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Record Nexus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Record Nexus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0028209899 ছিল।
গত 60 দিনে, Record Nexus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012011948 ছিল।
গত 90 দিনে, Record Nexus থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001527530739597346 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.75%
|30 দিন
|$ +0.0028209899
|+109.69%
|60 দিন
|$ +0.0012011948
|+46.71%
|90 দিন
|$ +0.001527530739597346
|+146.27%
Record Nexus এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.03%
+2.75%
+40.08%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.
Record Nexus (RECORD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। RECORDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
