Quick Intel প্রাইস (QKNTL)
Quick Intel(QKNTL) বর্তমানে 0.00986826USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 789.05KUSD। QKNTL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ QKNTL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। QKNTL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Quick Intel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00067357 ছিল।
গত 30 দিনে, Quick Intel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0024644883 ছিল।
গত 60 দিনে, Quick Intel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011627139 ছিল।
গত 90 দিনে, Quick Intel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001413578472197879 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00067357
|+7.33%
|30 দিন
|$ +0.0024644883
|+24.97%
|60 দিন
|$ +0.0011627139
|+11.78%
|90 দিন
|$ -0.001413578472197879
|-12.52%
Quick Intel এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.62%
+7.33%
+18.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Quick Intel (QKNTL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। QKNTLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 QKNTL থেকে VND
₫259.6832619
|1 QKNTL থেকে AUD
A$0.0150984378
|1 QKNTL থেকে GBP
￡0.0073025124
|1 QKNTL থেকে EUR
€0.008388021
|1 QKNTL থেকে USD
$0.00986826
|1 QKNTL থেকে MYR
RM0.0418414224
|1 QKNTL থেকে TRY
₺0.4013421342
|1 QKNTL থেকে JPY
¥1.45063422
|1 QKNTL থেকে ARS
ARS$13.07051037
|1 QKNTL থেকে RUB
₽0.7893621174
|1 QKNTL থেকে INR
₹0.8656437672
|1 QKNTL থেকে IDR
Rp159.1654615878
|1 QKNTL থেকে KRW
₩13.7058289488
|1 QKNTL থেকে PHP
₱0.560023755
|1 QKNTL থেকে EGP
￡E.0.4790053404
|1 QKNTL থেকে BRL
R$0.0535846518
|1 QKNTL থেকে CAD
C$0.0135195162
|1 QKNTL থেকে BDT
৳1.1974146684
|1 QKNTL থেকে NGN
₦15.1121546814
|1 QKNTL থেকে UAH
₴0.4076578206
|1 QKNTL থেকে VES
Bs1.26313728
|1 QKNTL থেকে CLP
$9.53273916
|1 QKNTL থেকে PKR
Rs2.7962701536
|1 QKNTL থেকে KZT
₸5.3255051916
|1 QKNTL থেকে THB
฿0.3189421632
|1 QKNTL থেকে TWD
NT$0.295060974
|1 QKNTL থেকে AED
د.إ0.0362165142
|1 QKNTL থেকে CHF
Fr0.007894608
|1 QKNTL থেকে HKD
HK$0.0773671584
|1 QKNTL থেকে MAD
.د.م0.0892090704
|1 QKNTL থেকে MXN
$0.1832535882
|1 QKNTL থেকে PLN
zł0.0359204664
|1 QKNTL থেকে RON
лв0.042926931
|1 QKNTL থেকে SEK
kr0.0944392482
|1 QKNTL থেকে BGN
лв0.0164799942
|1 QKNTL থেকে HUF
Ft3.3484979832
|1 QKNTL থেকে CZK
Kč0.2070360948
|1 QKNTL থেকে KWD
د.ك0.0030098193
|1 QKNTL থেকে ILS
₪0.0338481318