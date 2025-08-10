PUPPET সম্পর্কে আরও

Pump Fun Puppet লোগো

Pump Fun Puppet প্রাইস (PUPPET)

তালিকাভুক্ত নয়

Pump Fun Puppet (PUPPET) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
0.00%1D
USD

আজকে Pump Fun Puppet (PUPPET) এর প্রাইস

Pump Fun Puppet(PUPPET) বর্তমানে 0.00001869USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 18.68KUSD। PUPPET থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Pump Fun Puppet এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Pump Fun Puppet এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.72M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ PUPPET থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PUPPET এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Pump Fun Puppet (PUPPET) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Pump Fun Puppet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Pump Fun Puppet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005997 ছিল।
গত 60 দিনে, Pump Fun Puppet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000041399 ছিল।
গত 90 দিনে, Pump Fun Puppet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000002064037657197012 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0000005997+3.21%
60 দিন$ +0.0000041399+22.15%
90 দিন$ +0.000002064037657197012+12.41%

Pump Fun Puppet (PUPPET) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Pump Fun Puppet এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00056502
$ 0.00056502$ 0.00056502

--

--

0.00%

Pump Fun Puppet (PUPPET) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

--
----

999.72M
999.72M 999.72M

Pump Fun Puppet (PUPPET) কী?

The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over!

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Pump Fun Puppet (PUPPET) এর টোকেনোমিক্স

Pump Fun Puppet (PUPPET) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PUPPETটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

PUPPET থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 PUPPET থেকে VND
0.49182735
1 PUPPET থেকে AUD
A$0.0000285957
1 PUPPET থেকে GBP
0.0000138306
1 PUPPET থেকে EUR
0.0000158865
1 PUPPET থেকে USD
$0.00001869
1 PUPPET থেকে MYR
RM0.0000792456
1 PUPPET থেকে TRY
0.0007623651
1 PUPPET থেকে JPY
¥0.00274743
1 PUPPET থেকে ARS
ARS$0.024754905
1 PUPPET থেকে RUB
0.0014901537
1 PUPPET থেকে INR
0.0016394868
1 PUPPET থেকে IDR
Rp0.3014515707
1 PUPPET থেকে KRW
0.0259581672
1 PUPPET থেকে PHP
0.0010606575
1 PUPPET থেকে EGP
￡E.0.0009002973
1 PUPPET থেকে BRL
R$0.0001014867
1 PUPPET থেকে CAD
C$0.0000256053
1 PUPPET থেকে BDT
0.0022678446
1 PUPPET থেকে NGN
0.0286216791
1 PUPPET থেকে UAH
0.0007720839
1 PUPPET থেকে VES
Bs0.00239232
1 PUPPET থেকে CLP
$0.01811061
1 PUPPET থেকে PKR
Rs0.0052959984
1 PUPPET থেকে KZT
0.0100862454
1 PUPPET থেকে THB
฿0.0005993883
1 PUPPET থেকে TWD
NT$0.000558831
1 PUPPET থেকে AED
د.إ0.0000685923
1 PUPPET থেকে CHF
Fr0.000014952
1 PUPPET থেকে HKD
HK$0.0001465296
1 PUPPET থেকে MAD
.د.م0.0001689576
1 PUPPET থেকে MXN
$0.0003470733
1 PUPPET থেকে PLN
0.0000680316
1 PUPPET থেকে RON
лв0.0000813015
1 PUPPET থেকে SEK
kr0.0001788633
1 PUPPET থেকে BGN
лв0.0000312123
1 PUPPET থেকে HUF
Ft0.0063418908
1 PUPPET থেকে CZK
0.0003921162
1 PUPPET থেকে KWD
د.ك0.00000566307
1 PUPPET থেকে ILS
0.0000641067