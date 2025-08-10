PLUTO প্রাইস (PLUTO)
PLUTO(PLUTO) বর্তমানে 0.00000863USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.62KUSD। PLUTO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, PLUTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, PLUTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005378 ছিল।
গত 60 দিনে, PLUTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005545 ছিল।
গত 90 দিনে, PLUTO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001494062162561104 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.34%
|30 দিন
|$ +0.0000005378
|+6.23%
|60 দিন
|$ +0.0000005545
|+6.43%
|90 দিন
|$ -0.000001494062162561104
|-14.75%
PLUTO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.17%
-0.34%
+10.97%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat.
PLUTO (PLUTO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PLUTOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
