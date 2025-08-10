PIXL প্রাইস (PIXL)
PIXL(PIXL) বর্তমানে 0.03200537USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.00MUSD। PIXL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PIXL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PIXL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PIXL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00602185 ছিল।
গত 30 দিনে, PIXL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0074569759 ছিল।
গত 60 দিনে, PIXL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0091177570 ছিল।
গত 90 দিনে, PIXL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00303834316348862 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00602185
|+23.18%
|30 দিন
|$ -0.0074569759
|-23.29%
|60 দিন
|$ -0.0091177570
|-28.48%
|90 দিন
|$ -0.00303834316348862
|-8.67%
PIXL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.18%
+23.18%
+5.20%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
PIXL (PIXL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PIXLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PIXL থেকে VND
₫842.22131155
|1 PIXL থেকে AUD
A$0.0489682161
|1 PIXL থেকে GBP
￡0.0236839738
|1 PIXL থেকে EUR
€0.0272045645
|1 PIXL থেকে USD
$0.03200537
|1 PIXL থেকে MYR
RM0.1357027688
|1 PIXL থেকে TRY
₺1.3016583979
|1 PIXL থেকে JPY
¥4.70478939
|1 PIXL থেকে ARS
ARS$42.391112565
|1 PIXL থেকে RUB
₽2.5601095463
|1 PIXL থেকে INR
₹2.8075110564
|1 PIXL থেকে IDR
Rp516.2155728911
|1 PIXL থেকে KRW
₩44.4516182856
|1 PIXL থেকে PHP
₱1.8163047475
|1 PIXL থেকে EGP
￡E.1.5535406598
|1 PIXL থেকে BRL
R$0.1737891591
|1 PIXL থেকে CAD
C$0.0438473569
|1 PIXL থেকে BDT
৳3.8835315958
|1 PIXL থেকে NGN
₦49.0127035643
|1 PIXL থেকে UAH
₴1.3221418347
|1 PIXL থেকে VES
Bs4.09668736
|1 PIXL থেকে CLP
$30.91718742
|1 PIXL থেকে PKR
Rs9.0690416432
|1 PIXL থেকে KZT
₸17.2720179742
|1 PIXL থেকে THB
฿1.0344135584
|1 PIXL থেকে TWD
NT$0.956960563
|1 PIXL থেকে AED
د.إ0.1174597079
|1 PIXL থেকে CHF
Fr0.025604296
|1 PIXL থেকে HKD
HK$0.2509221008
|1 PIXL থেকে MAD
.د.م0.2893285448
|1 PIXL থেকে MXN
$0.5943397209
|1 PIXL থেকে PLN
zł0.1164995468
|1 PIXL থেকে RON
лв0.1392233595
|1 PIXL থেকে SEK
kr0.3062913909
|1 PIXL থেকে BGN
лв0.0534489679
|1 PIXL থেকে HUF
Ft10.8600621484
|1 PIXL থেকে CZK
Kč0.6714726626
|1 PIXL থেকে KWD
د.ك0.00976163785
|1 PIXL থেকে ILS
₪0.1097784191