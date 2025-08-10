Pegaxy প্রাইস (PGX)
Pegaxy(PGX) বর্তমানে 0.00173006USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 762.07KUSD। PGX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PGX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PGX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Pegaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Pegaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001227403 ছিল।
গত 60 দিনে, Pegaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000337323 ছিল।
গত 90 দিনে, Pegaxy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002500079179991275 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.19%
|30 দিন
|$ +0.0001227403
|+7.09%
|60 দিন
|$ -0.0000337323
|-1.94%
|90 দিন
|$ -0.0002500079179991275
|-12.62%
Pegaxy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.19%
+16.79%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.
|1 PGX থেকে VND
₫45.5265289
|1 PGX থেকে AUD
A$0.0026469918
|1 PGX থেকে GBP
￡0.0012802444
|1 PGX থেকে EUR
€0.001470551
|1 PGX থেকে USD
$0.00173006
|1 PGX থেকে MYR
RM0.0073354544
|1 PGX থেকে TRY
₺0.0703615402
|1 PGX থেকে JPY
¥0.25431882
|1 PGX থেকে ARS
ARS$2.29146447
|1 PGX থেকে RUB
₽0.1383874994
|1 PGX থেকে INR
₹0.1517608632
|1 PGX থেকে IDR
Rp27.9041896418
|1 PGX থেকে KRW
₩2.4028457328
|1 PGX থেকে PHP
₱0.098180905
|1 PGX থেকে EGP
￡E.0.0839771124
|1 PGX থেকে BRL
R$0.0093942258
|1 PGX থেকে CAD
C$0.0023701822
|1 PGX থেকে BDT
৳0.2099254804
|1 PGX থেকে NGN
₦2.6493965834
|1 PGX থেকে UAH
₴0.0714687786
|1 PGX থেকে VES
Bs0.22144768
|1 PGX থেকে CLP
$1.67123796
|1 PGX থেকে PKR
Rs0.4902298016
|1 PGX থেকে KZT
₸0.9336441796
|1 PGX থেকে THB
฿0.0559155392
|1 PGX থেকে TWD
NT$0.051728794
|1 PGX থেকে AED
د.إ0.0063493202
|1 PGX থেকে CHF
Fr0.001384048
|1 PGX থেকে HKD
HK$0.0135636704
|1 PGX থেকে MAD
.د.م0.0156397424
|1 PGX থেকে MXN
$0.0321272142
|1 PGX থেকে PLN
zł0.0062974184
|1 PGX থেকে RON
лв0.007525761
|1 PGX থেকে SEK
kr0.0165566742
|1 PGX থেকে BGN
лв0.0028892002
|1 PGX থেকে HUF
Ft0.5870439592
|1 PGX থেকে CZK
Kč0.0362966588
|1 PGX থেকে KWD
د.ك0.0005276683
|1 PGX থেকে ILS
₪0.0059341058