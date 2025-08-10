Otto প্রাইস ($OTTO)
Otto($OTTO) বর্তমানে 0.00006524USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 65.24KUSD। $OTTO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $OTTO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $OTTO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Otto থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Otto থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000337498 ছিল।
গত 60 দিনে, Otto থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000415154 ছিল।
গত 90 দিনে, Otto থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00015237524805673712 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.55%
|30 দিন
|$ -0.0000337498
|-51.73%
|60 দিন
|$ -0.0000415154
|-63.63%
|90 দিন
|$ -0.00015237524805673712
|-70.02%
Otto এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+3.55%
+33.86%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The $OTTO token powers Otto, Hybrid’s first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid’s unified data API. Otto is Hybrid’s first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto’s chatbot and serving as the backbone for Hybrid’s Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents.
Otto ($OTTO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $OTTOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 $OTTO থেকে VND
₫1.7167906
|1 $OTTO থেকে AUD
A$0.0000998172
|1 $OTTO থেকে GBP
￡0.0000482776
|1 $OTTO থেকে EUR
€0.000055454
|1 $OTTO থেকে USD
$0.00006524
|1 $OTTO থেকে MYR
RM0.0002766176
|1 $OTTO থেকে TRY
₺0.0026533108
|1 $OTTO থেকে JPY
¥0.00959028
|1 $OTTO থেকে ARS
ARS$0.08641038
|1 $OTTO থেকে RUB
₽0.0052185476
|1 $OTTO থেকে INR
₹0.0057228528
|1 $OTTO থেকে IDR
Rp1.0522579172
|1 $OTTO থেকে KRW
₩0.0906105312
|1 $OTTO থেকে PHP
₱0.00370237
|1 $OTTO থেকে EGP
￡E.0.0031667496
|1 $OTTO থেকে BRL
R$0.0003542532
|1 $OTTO থেকে CAD
C$0.0000893788
|1 $OTTO থেকে BDT
৳0.0079162216
|1 $OTTO থেকে NGN
₦0.0999078836
|1 $OTTO থেকে UAH
₴0.0026950644
|1 $OTTO থেকে VES
Bs0.00835072
|1 $OTTO থেকে CLP
$0.06302184
|1 $OTTO থেকে PKR
Rs0.0184864064
|1 $OTTO থেকে KZT
₸0.0352074184
|1 $OTTO থেকে THB
฿0.0021085568
|1 $OTTO থেকে TWD
NT$0.001950676
|1 $OTTO থেকে AED
د.إ0.0002394308
|1 $OTTO থেকে CHF
Fr0.000052192
|1 $OTTO থেকে HKD
HK$0.0005114816
|1 $OTTO থেকে MAD
.د.م0.0005897696
|1 $OTTO থেকে MXN
$0.0012115068
|1 $OTTO থেকে PLN
zł0.0002374736
|1 $OTTO থেকে RON
лв0.000283794
|1 $OTTO থেকে SEK
kr0.0006243468
|1 $OTTO থেকে BGN
лв0.0001089508
|1 $OTTO থেকে HUF
Ft0.0221372368
|1 $OTTO থেকে CZK
Kč0.0013687352
|1 $OTTO থেকে KWD
د.ك0.0000198982
|1 $OTTO থেকে ILS
₪0.0002237732