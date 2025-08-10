ORBIT সম্পর্কে আরও

Orbit Protocol লোগো

Orbit Protocol প্রাইস (ORBIT)

তালিকাভুক্ত নয়

Orbit Protocol (ORBIT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00121939
$0.00121939$0.00121939
+0.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Orbit Protocol (ORBIT) এর প্রাইস

Orbit Protocol(ORBIT) বর্তমানে 0.00121939USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 57.90KUSD। ORBIT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Orbit Protocol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.35%
Orbit Protocol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
47.48M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ORBIT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ORBIT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Orbit Protocol (ORBIT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Orbit Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Orbit Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006023092 ছিল।
গত 60 দিনে, Orbit Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003181427 ছিল।
গত 90 দিনে, Orbit Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000126474394142555 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.35%
30 দিন$ +0.0006023092+49.39%
60 দিন$ +0.0003181427+26.09%
90 দিন$ +0.000126474394142555+11.57%

Orbit Protocol (ORBIT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Orbit Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00120648
$ 0.00120648$ 0.00120648

$ 0.00124289
$ 0.00124289$ 0.00124289

$ 3.29
$ 3.29$ 3.29

--

+0.35%

+11.20%

Orbit Protocol (ORBIT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 57.90K
$ 57.90K$ 57.90K

--
----

47.48M
47.48M 47.48M

Orbit Protocol (ORBIT) কী?

Orbit Protocol (ORBIT) এর টোকেনোমিক্স

Orbit Protocol (ORBIT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ORBITটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Orbit Protocol (ORBIT) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ORBIT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 ORBIT থেকে VND
32.08824785
1 ORBIT থেকে AUD
A$0.0018656667
1 ORBIT থেকে GBP
0.0009023486
1 ORBIT থেকে EUR
0.0010364815
1 ORBIT থেকে USD
$0.00121939
1 ORBIT থেকে MYR
RM0.0051702136
1 ORBIT থেকে TRY
0.0495925913
1 ORBIT থেকে JPY
¥0.17925033
1 ORBIT থেকে ARS
ARS$1.615082055
1 ORBIT থেকে RUB
0.0975390061
1 ORBIT থেকে INR
0.1069648908
1 ORBIT থেকে IDR
Rp19.6675778917
1 ORBIT থেকে KRW
1.6935863832
1 ORBIT থেকে PHP
0.0692003825
1 ORBIT থেকে EGP
￡E.0.0591891906
1 ORBIT থেকে BRL
R$0.0066212877
1 ORBIT থেকে CAD
C$0.0016705643
1 ORBIT থেকে BDT
0.1479607826
1 ORBIT থেকে NGN
1.8673616521
1 ORBIT থেকে UAH
0.0503730009
1 ORBIT থেকে VES
Bs0.15608192
1 ORBIT থেকে CLP
$1.17793074
1 ORBIT থেকে PKR
Rs0.3455263504
1 ORBIT থেকে KZT
0.6580560074
1 ORBIT থেকে THB
฿0.0394106848
1 ORBIT থেকে TWD
NT$0.036459761
1 ORBIT থেকে AED
د.إ0.0044751613
1 ORBIT থেকে CHF
Fr0.000975512
1 ORBIT থেকে HKD
HK$0.0095600176
1 ORBIT থেকে MAD
.د.م0.0110232856
1 ORBIT থেকে MXN
$0.0226440723
1 ORBIT থেকে PLN
0.0044385796
1 ORBIT থেকে RON
лв0.0053043465
1 ORBIT থেকে SEK
kr0.0116695623
1 ORBIT থেকে BGN
лв0.0020363813
1 ORBIT থেকে HUF
Ft0.4137634148
1 ORBIT থেকে CZK
0.0255828022
1 ORBIT থেকে KWD
د.ك0.00037191395
1 ORBIT থেকে ILS
0.0041825077