OneArt প্রাইস (1ART)
OneArt(1ART) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 121.65KUSD। 1ART থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, OneArt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, OneArt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, OneArt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, OneArt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.24%
|30 দিন
|$ 0
|-11.12%
|60 দিন
|$ 0
|-25.91%
|90 দিন
|$ 0
|--
OneArt এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.71%
+2.24%
+8.69%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products.
OneArt (1ART) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। 1ARTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
