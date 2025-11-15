বিনিময়DEX+
Omnia Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00398921 USD। OMNIA-এর মার্কেট ক্যাপ 70,111 USD। OMNIA থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Omnia Protocol প্রাইস (OMNIA)

1 OMNIA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00398921
$0.00398921
+1.40%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Omnia Protocol (OMNIA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:47:03 (UTC+8)

Omnia Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ Omnia Protocol (OMNIA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00398921, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.43% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OMNIA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OMNIA-এর জন্য $ 0.00398921

Omnia Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 70,111 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 17.58M OMNIA। গত 24 ঘণ্টায়, OMNIA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00319392 (নিম্ন) এবং $ 0.00438809 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.724005 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00100478

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OMNIA গত ঘণ্টায় +3.01% এবং গত 7 দিনে +30.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Omnia Protocol (OMNIA) এর মার্কেট তথ্য

$ 70.11K
$ 70.11K

--
----

$ 392.54K
$ 392.54K

17.58M
17.58M

98,399,222.0
98,399,222.0

Omnia Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 70.11K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। OMNIA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 17.58M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 98399222.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 392.54K

Omnia Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00319392
$ 0.00319392
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00438809
$ 0.00438809
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00319392
$ 0.00319392

$ 0.00438809
$ 0.00438809

$ 0.724005
$ 0.724005

$ 0.00100478
$ 0.00100478

+3.01%

+1.43%

+30.00%

+30.00%

Omnia Protocol (OMNIA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Omnia Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Omnia Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015258233 ছিল।
গত 60 দিনে, Omnia Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019118715 ছিল।
গত 90 দিনে, Omnia Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007250499477648704 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.43%
30 দিন$ -0.0015258233-38.24%
60 দিন$ -0.0019118715-47.92%
90 দিন$ -0.007250499477648704-64.50%

Omnia Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Omnia Protocol (OMNIA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OMNIA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Omnia Protocol (OMNIA) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Omnia Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Omnia Protocol (OMNIA) রিসোর্স

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Omnia Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Omnia Protocol-এর মূল্য কত হবে?
যদি Omnia Protocol বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Omnia Protocol-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:47:03 (UTC+8)

Omnia Protocol (OMNIA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Omnia Protocol সম্পর্কে আরও জানুন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।