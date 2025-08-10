NORMIE প্রাইস (NORMIE)
NORMIE(NORMIE) বর্তমানে 0.00272874USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.66MUSD। NORMIE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NORMIE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NORMIE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NORMIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00039909 ছিল।
গত 30 দিনে, NORMIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0012238254 ছিল।
গত 60 দিনে, NORMIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007034274 ছিল।
গত 90 দিনে, NORMIE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007903499433734258 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00039909
|+17.13%
|30 দিন
|$ +0.0012238254
|+44.85%
|60 দিন
|$ +0.0007034274
|+25.78%
|90 দিন
|$ +0.0007903499433734258
|+40.77%
NORMIE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.18%
+17.13%
+62.58%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there.
NORMIE (NORMIE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NORMIEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NORMIE থেকে VND
₫71.8067931
|1 NORMIE থেকে AUD
A$0.0041749722
|1 NORMIE থেকে GBP
￡0.0020192676
|1 NORMIE থেকে EUR
€0.002319429
|1 NORMIE থেকে USD
$0.00272874
|1 NORMIE থেকে MYR
RM0.0115698576
|1 NORMIE থেকে TRY
₺0.1109778558
|1 NORMIE থেকে JPY
¥0.40112478
|1 NORMIE থেকে ARS
ARS$3.61421613
|1 NORMIE থেকে RUB
₽0.2182719126
|1 NORMIE থেকে INR
₹0.2393650728
|1 NORMIE থেকে IDR
Rp44.0119293222
|1 NORMIE থেকে KRW
₩3.7898924112
|1 NORMIE থেকে PHP
₱0.154855995
|1 NORMIE থেকে EGP
￡E.0.1324530396
|1 NORMIE থেকে BRL
R$0.0148170582
|1 NORMIE থেকে CAD
C$0.0037383738
|1 NORMIE থেকে BDT
৳0.3311053116
|1 NORMIE থেকে NGN
₦4.1787651486
|1 NORMIE থেকে UAH
₴0.1127242494
|1 NORMIE থেকে VES
Bs0.34927872
|1 NORMIE থেকে CLP
$2.63596284
|1 NORMIE থেকে PKR
Rs0.7732157664
|1 NORMIE থেকে KZT
₸1.4725918284
|1 NORMIE থেকে THB
฿0.0881928768
|1 NORMIE থেকে TWD
NT$0.081589326
|1 NORMIE থেকে AED
د.إ0.0100144758
|1 NORMIE থেকে CHF
Fr0.002182992
|1 NORMIE থেকে HKD
HK$0.0213933216
|1 NORMIE থেকে MAD
.د.م0.0246678096
|1 NORMIE থেকে MXN
$0.0506727018
|1 NORMIE থেকে PLN
zł0.0099326136
|1 NORMIE থেকে RON
лв0.011870019
|1 NORMIE থেকে SEK
kr0.0261140418
|1 NORMIE থেকে BGN
лв0.0045569958
|1 NORMIE থেকে HUF
Ft0.9259160568
|1 NORMIE থেকে CZK
Kč0.0572489652
|1 NORMIE থেকে KWD
د.ك0.0008322657
|1 NORMIE থেকে ILS
₪0.0093595782