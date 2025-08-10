Nerva প্রাইস (XNV)
Nerva(XNV) বর্তমানে 0.0139934USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 267.05KUSD। XNV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XNV থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XNV এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Nerva থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Nerva থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0024076022 ছিল।
গত 60 দিনে, Nerva থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0070630357 ছিল।
গত 90 দিনে, Nerva থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00433208952770315 ছিল।
Nerva এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NERVA (XNV) is an untraceable and secure cryptocurrency aiming to be GPU and ASIC resistant via the new Cryptonight Adaptive POW algorithm. Based on the technologically advanced Masari and Monero currencies, NERVA offers true privacy and fungibility, is totally untraceable and unlinkable, with users and transfer amounts hidden from the public. NERVA expands on these advanced privacy features, by implementing a new POW algorithm that aims to maximize decentralization, by resisting pool mining and ASIC mining right from the start. The currency is "mined" by individuals on individual computers. NERVA aims to change the crypto mining trend, away from centralized ASIC and GPU operations, back to making mining available to any computer anywhere in the world. Resisting GPU mining also makes NERVA an unattractive option to rented mining services that have plagued cryptocurrencies recently.
Nerva (XNV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XNVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 XNV থেকে VND
₫368.236321
|1 XNV থেকে AUD
A$0.021409902
|1 XNV থেকে GBP
￡0.010355116
|1 XNV থেকে EUR
€0.01189439
|1 XNV থেকে USD
$0.0139934
|1 XNV থেকে MYR
RM0.059332016
|1 XNV থেকে TRY
₺0.569111578
|1 XNV থেকে JPY
¥2.0570298
|1 XNV থেকে ARS
ARS$18.5342583
|1 XNV থেকে RUB
₽1.119332066
|1 XNV থেকে INR
₹1.227501048
|1 XNV থেকে IDR
Rp225.699968402
|1 XNV থেকে KRW
₩19.435153392
|1 XNV থেকে PHP
₱0.79412545
|1 XNV থেকে EGP
￡E.0.679239636
|1 XNV থেকে BRL
R$0.075984162
|1 XNV থেকে CAD
C$0.019170958
|1 XNV থেকে BDT
৳1.697959156
|1 XNV থেকে NGN
₦21.429352826
|1 XNV থেকে UAH
₴0.578067354
|1 XNV থেকে VES
Bs1.7911552
|1 XNV থেকে CLP
$13.5176244
|1 XNV থেকে PKR
Rs3.965169824
|1 XNV থেকে KZT
₸7.551678244
|1 XNV থেকে THB
฿0.452266688
|1 XNV থেকে TWD
NT$0.41840266
|1 XNV থেকে AED
د.إ0.051355778
|1 XNV থেকে CHF
Fr0.01119472
|1 XNV থেকে HKD
HK$0.109708256
|1 XNV থেকে MAD
.د.م0.126500336
|1 XNV থেকে MXN
$0.259857438
|1 XNV থেকে PLN
zł0.050935976
|1 XNV থেকে RON
лв0.06087129
|1 XNV থেকে SEK
kr0.133916838
|1 XNV থেকে BGN
лв0.023368978
|1 XNV থেকে HUF
Ft4.748240488
|1 XNV থেকে CZK
Kč0.293581532
|1 XNV থেকে KWD
د.ك0.004267987
|1 XNV থেকে ILS
₪0.047997362