Move Dollar প্রাইস (MOD)
Move Dollar(MOD) বর্তমানে 0.997882USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 705.27KUSD। MOD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MOD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MOD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Move Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00067914 ছিল।
গত 30 দিনে, Move Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004596244 ছিল।
গত 60 দিনে, Move Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011637299 ছিল।
গত 90 দিনে, Move Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004266804153165 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00067914
|+0.07%
|30 দিন
|$ +0.0004596244
|+0.05%
|60 দিন
|$ +0.0011637299
|+0.12%
|90 দিন
|$ +0.0004266804153165
|+0.04%
Move Dollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+0.07%
+0.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.
Move Dollar (MOD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
