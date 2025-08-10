MOONUT প্রাইস (MOONUT)
MOONUT(MOONUT) বর্তমানে 0.0000164USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 16.38KUSD। MOONUT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MOONUT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MOONUT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MOONUT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MOONUT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000007666 ছিল।
গত 60 দিনে, MOONUT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000006601 ছিল।
গত 90 দিনে, MOONUT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
MOONUT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+9.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.
MOONUT (MOONUT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
