MMX লোগো

MMX প্রাইস (MMX)

তালিকাভুক্ত নয়

MMX (MMX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.258107
-12.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে MMX (MMX) এর প্রাইস

MMX(MMX) বর্তমানে 0.258107USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 42.46MUSD। MMX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MMX এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-12.59%
MMX এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
164.48M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MMX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MMX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ MMX (MMX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, MMX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0371889523371149 ছিল।
গত 30 দিনে, MMX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0647868444 ছিল।
গত 60 দিনে, MMX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0387730916 ছিল।
গত 90 দিনে, MMX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1318138925350465 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0371889523371149-12.59%
30 দিন$ -0.0647868444-25.10%
60 দিন$ -0.0387730916-15.02%
90 দিন$ +0.1318138925350465+104.37%

MMX (MMX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

MMX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.253609
$ 0.299319
$ 3.47
+0.04%

-12.59%

-0.88%

MMX (MMX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 42.46M

--

164.48M

MMX (MMX) কী?

MMX (MMX) এর টোকেনোমিক্স

MMX (MMX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MMXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: MMX (MMX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MMX থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MMX থেকে VND
6,792.085705
1 MMX থেকে AUD
A$0.39490371
1 MMX থেকে GBP
0.19099918
1 MMX থেকে EUR
0.21939095
1 MMX থেকে USD
$0.258107
1 MMX থেকে MYR
RM1.09437368
1 MMX থেকে TRY
10.49721169
1 MMX থেকে JPY
¥37.941729
1 MMX থেকে ARS
ARS$341.8627215
1 MMX থেকে RUB
20.64597893
1 MMX থেকে INR
22.64114604
1 MMX থেকে IDR
Rp4,163.01554621
1 MMX থেকে KRW
358.47965016
1 MMX থেকে PHP
14.64757225
1 MMX থেকে EGP
￡E.12.52851378
1 MMX থেকে BRL
R$1.40152101
1 MMX থেকে CAD
C$0.35360659
1 MMX থেকে BDT
31.31870338
1 MMX থেকে NGN
395.26247873
1 MMX থেকে UAH
10.66240017
1 MMX থেকে VES
Bs33.037696
1 MMX থেকে CLP
$249.331362
1 MMX থেকে PKR
Rs73.13719952
1 MMX থেকে KZT
139.29002362
1 MMX থেকে THB
฿8.34201824
1 MMX থেকে TWD
NT$7.7173993
1 MMX থেকে AED
د.إ0.94725269
1 MMX থেকে CHF
Fr0.2064856
1 MMX থেকে HKD
HK$2.02355888
1 MMX থেকে MAD
.د.م2.33328728
1 MMX থেকে MXN
$4.79304699
1 MMX থেকে PLN
0.93950948
1 MMX থেকে RON
лв1.12276545
1 MMX থেকে SEK
kr2.47008399
1 MMX থেকে BGN
лв0.43103869
1 MMX থেকে HUF
Ft87.58086724
1 MMX থেকে CZK
5.41508486
1 MMX থেকে KWD
د.ك0.078722635
1 MMX থেকে ILS
0.88530701