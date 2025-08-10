MAPS প্রাইস (MAPS)
MAPS(MAPS) বর্তমানে 0.00792472USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 589.61KUSD। MAPS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MAPS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MAPS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, MAPS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005465 ছিল।
গত 30 দিনে, MAPS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001922624 ছিল।
গত 60 দিনে, MAPS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000636426 ছিল।
গত 90 দিনে, MAPS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000627008911793422 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0005465
|+7.41%
|30 দিন
|$ -0.0001922624
|-2.42%
|60 দিন
|$ +0.0000636426
|+0.80%
|90 দিন
|$ -0.000627008911793422
|-7.33%
MAPS এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.23%
+7.41%
-50.45%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Maps.me is the ultimate travel companion and your passport to the new financial system. MAPS token is the cornerstone of Maps.me, binding 100M+ users. It powers this vision and captures its value.
MAPS (MAPS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MAPSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MAPS থেকে VND
₫208.5390068
|1 MAPS থেকে AUD
A$0.0121248216
|1 MAPS থেকে GBP
￡0.0058642928
|1 MAPS থেকে EUR
€0.006736012
|1 MAPS থেকে USD
$0.00792472
|1 MAPS থেকে MYR
RM0.0336008128
|1 MAPS থেকে TRY
₺0.3222983624
|1 MAPS থেকে JPY
¥1.16493384
|1 MAPS থেকে ARS
ARS$10.49629164
|1 MAPS থেকে RUB
₽0.6338983528
|1 MAPS থেকে INR
₹0.6951564384
|1 MAPS থেকে IDR
Rp127.8180466216
|1 MAPS থেকে KRW
₩11.0064851136
|1 MAPS থেকে PHP
₱0.44972786
|1 MAPS থেকে EGP
￡E.0.3846659088
|1 MAPS থেকে BRL
R$0.0430312296
|1 MAPS থেকে CAD
C$0.0108568664
|1 MAPS থেকে BDT
৳0.9615855248
|1 MAPS থেকে NGN
₦12.1358369608
|1 MAPS থেকে UAH
₴0.3273701832
|1 MAPS থেকে VES
Bs1.01436416
|1 MAPS থেকে CLP
$7.65527952
|1 MAPS থেকে PKR
Rs2.2455486592
|1 MAPS থেকে KZT
₸4.2766543952
|1 MAPS থেকে THB
฿0.2561269504
|1 MAPS থেকে TWD
NT$0.236949128
|1 MAPS থেকে AED
د.إ0.0290837224
|1 MAPS থেকে CHF
Fr0.006339776
|1 MAPS থেকে HKD
HK$0.0621298048
|1 MAPS থেকে MAD
.د.م0.0716394688
|1 MAPS থেকে MXN
$0.1471620504
|1 MAPS থেকে PLN
zł0.0288459808
|1 MAPS থেকে RON
лв0.034472532
|1 MAPS থেকে SEK
kr0.0758395704
|1 MAPS থেকে BGN
лв0.0132342824
|1 MAPS থেকে HUF
Ft2.6890159904
|1 MAPS থেকে CZK
Kč0.1662606256
|1 MAPS থেকে KWD
د.ك0.0024170396
|1 MAPS থেকে ILS
₪0.0271817896