LUCA প্রাইস (LUCA)
LUCA(LUCA) বর্তমানে 0.553795USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.03MUSD। LUCA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, LUCA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0282166759593805 ছিল।
গত 30 দিনে, LUCA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0896742522 ছিল।
গত 60 দিনে, LUCA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0738065302 ছিল।
গত 90 দিনে, LUCA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3205306136583156 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0282166759593805
|-4.84%
|30 দিন
|$ -0.0896742522
|-16.19%
|60 দিন
|$ -0.0738065302
|-13.32%
|90 দিন
|$ -0.3205306136583156
|-36.66%
LUCA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
-4.84%
-17.43%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.
LUCA (LUCA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LUCAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
