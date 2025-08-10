LoopBurn প্রাইস (LBP)
LoopBurn(LBP) বর্তমানে 0.066113USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 39.39KUSD। LBP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, LoopBurn থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00333969 ছিল।
গত 30 দিনে, LoopBurn থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0321078313 ছিল।
গত 60 দিনে, LoopBurn থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0321050545 ছিল।
গত 90 দিনে, LoopBurn থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00333969
|+5.32%
|30 দিন
|$ -0.0321078313
|-48.56%
|60 দিন
|$ -0.0321050545
|-48.56%
|90 দিন
|$ 0
|--
LoopBurn এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.79%
+5.32%
+54.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.
LoopBurn (LBP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LBPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
