ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন
LONGCAT-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। LONGCAT-এর মার্কেট ক্যাপ 101,418 USD। LONGCAT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!LONGCAT-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। LONGCAT-এর মার্কেট ক্যাপ 101,418 USD। LONGCAT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

LONGCAT সম্পর্কে আরও

LONGCAT প্রাইসের তথ্য

LONGCAT কী

LONGCAT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

LONGCAT টোকেনোমিক্স

LONGCAT প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

LONGCAT লোগো

LONGCAT প্রাইস (LONGCAT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 LONGCAT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00011862
$0.00011862$0.00011862
+0.14%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
LONGCAT (LONGCAT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:45:10 (UTC+8)

LONGCAT-এর আজকের প্রাইস

আজ LONGCAT (LONGCAT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান LONGCAT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি LONGCAT-এর জন্য $ 0

LONGCAT বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 101,418 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 855.50M LONGCAT। গত 24 ঘণ্টায়, LONGCAT এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, LONGCAT গত ঘণ্টায় +21.55% এবং গত 7 দিনে +117.76% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 115.99K-তে পৌঁছেছে।

LONGCAT (LONGCAT) এর মার্কেট তথ্য

$ 101.42K
$ 101.42K$ 101.42K

$ 115.99K
$ 115.99K$ 115.99K

$ 101.42K
$ 101.42K$ 101.42K

855.50M
855.50M 855.50M

855,501,042.041209
855,501,042.041209 855,501,042.041209

LONGCAT এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 101.42K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 115.99K। LONGCAT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 855.50M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 855501042.041209। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 101.42K

LONGCAT-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+21.55%

-3.01%

+117.76%

+117.76%

LONGCAT (LONGCAT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, LONGCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LONGCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, LONGCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, LONGCAT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-3.01%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

LONGCAT এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য LONGCAT (LONGCAT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, LONGCAT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
LONGCAT (LONGCAT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, LONGCAT এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে LONGCAT এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? LONGCAT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, LONGCAT প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

LONGCAT সম্পর্কে

লংক্যাট সম্পর্কে ইন্টারনেটের অন্যতম আইকনিক এবং প্রিয় মেমস, লংক্যাট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, যা তার দীর্ঘ অসীম দৈর্ঘ্য এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির জন্য বিখ্যাত, $LONG সেই হাস্যরস এবং সৃজনশীলতাকে গ্রহণ করে যা লংক্যাটকে একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা বানিয়েছিল। ইতিহাসের অন্যতম জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি সার্চ করা ক্যাট মেমস হিসেবে পরিচিত, লংক্যাট শুধুমাত্র একটি অত্যন্ত লম্বা বিড়াল নয়—এটি একটি প্রতীক যে কীভাবে একটি সাধারণ ধারণা মানুষকে একত্রিত করতে পারে। $LONG এই কিংবদন্তি মেমসকে একটি গতিশীল ক্রিপ্টো প্রকল্পে রূপান্তরিত করে, মেম সম্প্রদায়কে একটি বর্ধমান, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে একত্রিত করে।

কোনটি LONGCAT-এর বর্তমান দাম?

LONGCAT (LONGCAT) এখন Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -3.01% দামের পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে। এই লাইভ ডেটা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে দামের তথ্য সংযোজন করে ট্রেডারদের যেকোনো মুহূর্তে সঠিক বাজার মূল্যায়ন দেয়।

LONGCAT তার ইকোসিস্টেমে কী ভূমিকা পালন করে?

-- নেটওয়ার্কের একটি মূল অ্যাসেট এবং Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem সেক্টরের অংশ হিসেবে, LONGCAT প্রায়শই পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স ভোটিং এবং তরলতার প্রণোদনা সহ অপরিহার্য ফাংশনগুলিকে চালিত করে। এর নকশা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলির কাজ করার উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

আজ LONGCAT কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, LONGCAT ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহ, স্বাস্থ্যকর তরলতা এবং ছোট ও বড় ট্রেডারদের জন্য ভালো কার্যকারিতার ইঙ্গিত দেয়।

LONGCAT-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

আজকে প্রচলিত আছে 855501042.041209 টোকেন, যা ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রচলিত সরবরাহ বিনিয়োগকারীদের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী টোকেন বিতরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করতে সহায়তা করে।

LONGCAT-এর বাজার মূল্য এবং র‍্যাঙ্ক কত?

LONGCAT বর্তমানে #5313 র‍্যাঙ্কে রয়েছে এবং বাজার মূল্য হচ্ছে Tk12471414.29992869936000, যা তাকে তার সেক্টরের স্বীকৃত অ্যাসেটগুলির মধ্যে রাখে এবং বিনিয়োগকারীদের তার আপেক্ষিক আকার মাপার সহায়তা করে।

গত ২৪ ঘন্টায় LONGCAT কীভাবে পারফর্ম করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায় তার দাম -3.01% পরিবর্তন দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ট্রেডিং মনোভাব, তরলতার পরিবর্তন বা -- নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত হতে পারে।

LONGCAT একই ক্যাটাগরির অনুরূপ অ্যাসেটগুলির সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, LONGCAT শক্তিশালী ট্রেডিং স্তর, উচ্চ তরলতা এবং তার ইকোসিস্টেমে চলমান ব্যবহারের কারণে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ দেখায়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: LONGCAT সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:45:10 (UTC+8)

LONGCAT (LONGCAT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

LONGCAT সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

Aligned

Aligned

ALIGN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

QoreChain

QoreChain

QOR

$0.01206
$0.01206$0.01206

+174.09%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.14442
$0.14442$0.14442

-19.12%

Optiview

Optiview

OV

$0.2925
$0.2925$0.2925

+8.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.009320
$0.009320$0.009320

+8.75%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003858
$0.0003858$0.0003858

+54.32%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.061269
$0.061269$0.061269

+49.02%

Fusionist

Fusionist

ACE

$0.27088
$0.27088$0.27088

+41.59%

BOOK OF MEME

BOOK OF MEME

BOME

$0.0011517
$0.0011517$0.0011517

+37.68%

Magma Finance

Magma Finance

MAGMA

$0.23854
$0.23854$0.23854

+33.42%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?