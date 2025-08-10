KPOP প্রাইস (KPOP)
KPOP(KPOP) বর্তমানে 0.00005759USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 47.42KUSD। KPOP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ KPOP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KPOP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, KPOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, KPOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000092424 ছিল।
গত 60 দিনে, KPOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000027620 ছিল।
গত 90 দিনে, KPOP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000330562364442275 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.16%
|30 দিন
|$ -0.0000092424
|-16.04%
|60 দিন
|$ -0.0000027620
|-4.79%
|90 দিন
|$ +0.00000330562364442275
|+6.09%
KPOP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.96%
-1.16%
+9.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Celebrating the culture of KPOP on Solana, KPOP is a token that represents the advancement and globalization of KPOP throughout the world. The community is built upon a mutual appreciation of the music, dancing, and the proliferation of KPOP media in addition to meme markets on Solana. This token is not endorsed by any KPOP companies or groups, it is a Solana token made by KPOP fans for KPOP fans.
