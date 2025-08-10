Juris Protocol প্রাইস (JURIS)
Juris Protocol(JURIS) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.04MUSD। JURIS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ JURIS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। JURIS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Juris Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Juris Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Juris Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Juris Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.35%
|30 দিন
|$ 0
|+10.78%
|60 দিন
|$ 0
|+48.83%
|90 দিন
|$ 0
|--
Juris Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.66%
+1.35%
+3.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.
Juris Protocol (JURIS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। JURISটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
