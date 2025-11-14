বিনিময়DEX+
Jambo-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03584335 USD। J-এর মার্কেট ক্যাপ 5,779,660 USD। J থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Jambo-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.03584335 USD। J-এর মার্কেট ক্যাপ 5,779,660 USD। J থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

J সম্পর্কে আরও

J প্রাইসের তথ্য

J কী

J অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

J টোকেনোমিক্স

J প্রাইস পূর্বাভাস

Jambo লোগো

Jambo প্রাইস (J)

তালিকাভুক্ত নয়

1 J থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.03589777
-8.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
Jambo (J) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:38:40 (UTC+8)

Jambo-এর আজকের প্রাইস

আজ Jambo (J)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.03584335, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.40% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান J থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি J-এর জন্য $ 0.03584335

Jambo বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,779,660 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 161.01M J। গত 24 ঘণ্টায়, J এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03565722 (নিম্ন) এবং $ 0.03917392 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.910484 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.03542422

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, J গত ঘণ্টায় +0.19% এবং গত 7 দিনে -8.97% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Jambo (J) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.78M
--
$ 35.90M
161.01M
999,999,720.7809467
Jambo এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.78M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। J এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 161.01M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999720.7809467। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 35.90M

Jambo-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.03565722
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.03917392
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.03565722
$ 0.03917392
$ 0.910484
$ 0.03542422
+0.19%

-8.40%

-8.97%

-8.97%

Jambo (J) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Jambo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00328724960766942 ছিল।
গত 30 দিনে, Jambo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0192077343 ছিল।
গত 60 দিনে, Jambo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0240884552 ছিল।
গত 90 দিনে, Jambo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00328724960766942-8.40%
30 দিন$ -0.0192077343-53.58%
60 দিন$ -0.0240884552-67.20%
90 দিন$ 0--

Jambo এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Jambo (J) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, J এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Jambo (J) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Jambo এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Jambo এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? J এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Jambo এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Jambo সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Jambo-এর মূল্য কত হবে?
যদি Jambo বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Jambo-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
Jambo (J) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jambo সম্পর্কে আরও জানুন

