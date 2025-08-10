IBTC সম্পর্কে আরও

iBTC Network প্রাইস (IBTC)

iBTC Network (IBTC) লাইভ প্রাইস চার্ট

$116,284
$116,284$116,284
-0.20%1D
আজকে iBTC Network (IBTC) এর প্রাইস

iBTC Network(IBTC) বর্তমানে 116,284USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.12MUSD। IBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

iBTC Network এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.27%
iBTC Network এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
35.56 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ IBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ iBTC Network (IBTC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, iBTC Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -326.0486157204 ছিল।
গত 30 দিনে, iBTC Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +275.2907416000 ছিল।
গত 60 দিনে, iBTC Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7,157.8499916000 ছিল।
গত 90 দিনে, iBTC Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12,098.72736778196 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -326.0486157204-0.27%
30 দিন$ +275.2907416000+0.24%
60 দিন$ +7,157.8499916000+6.16%
90 দিন$ +12,098.72736778196+11.61%

iBTC Network (IBTC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

iBTC Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 115,702
$ 115,702$ 115,702

$ 119,840
$ 119,840$ 119,840

$ 656,686
$ 656,686$ 656,686

-0.09%

-0.27%

+3.10%

iBTC Network (IBTC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M

--
----

35.56
35.56 35.56

iBTC Network (IBTC) কী?

iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.

iBTC Network (IBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

IBTC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 IBTC থেকে VND
3,060,013,460
1 IBTC থেকে AUD
A$177,914.52
1 IBTC থেকে GBP
86,050.16
1 IBTC থেকে EUR
98,841.4
1 IBTC থেকে USD
$116,284
1 IBTC থেকে MYR
RM493,044.16
1 IBTC থেকে TRY
4,729,270.28
1 IBTC থেকে JPY
¥17,093,748
1 IBTC থেকে ARS
ARS$154,018,158
1 IBTC থেকে RUB
9,301,557.16
1 IBTC থেকে INR
10,200,432.48
1 IBTC থেকে IDR
Rp1,875,548,124.52
1 IBTC থেকে KRW
161,504,521.92
1 IBTC থেকে PHP
6,599,117
1 IBTC থেকে EGP
￡E.5,644,425.36
1 IBTC থেকে BRL
R$631,422.12
1 IBTC থেকে CAD
C$159,309.08
1 IBTC থেকে BDT
14,109,900.56
1 IBTC থেকে NGN
178,076,154.76
1 IBTC থেকে UAH
4,803,692.04
1 IBTC থেকে VES
Bs14,884,352
1 IBTC থেকে CLP
$112,330,344
1 IBTC থেকে PKR
Rs32,950,234.24
1 IBTC থেকে KZT
62,753,823.44
1 IBTC থেকে THB
฿3,758,298.88
1 IBTC থেকে TWD
NT$3,476,891.6
1 IBTC থেকে AED
د.إ426,762.28
1 IBTC থেকে CHF
Fr93,027.2
1 IBTC থেকে HKD
HK$911,666.56
1 IBTC থেকে MAD
.د.م1,051,207.36
1 IBTC থেকে MXN
$2,159,393.88
1 IBTC থেকে PLN
423,273.76
1 IBTC থেকে RON
лв505,835.4
1 IBTC থেকে SEK
kr1,112,837.88
1 IBTC থেকে BGN
лв194,194.28
1 IBTC থেকে HUF
Ft39,457,486.88
1 IBTC থেকে CZK
2,439,638.32
1 IBTC থেকে KWD
د.ك35,466.62
1 IBTC থেকে ILS
398,854.12