iBTC Network প্রাইস (IBTC)
iBTC Network(IBTC) বর্তমানে 116,284USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.12MUSD। IBTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ IBTC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। IBTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, iBTC Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -326.0486157204 ছিল।
গত 30 দিনে, iBTC Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +275.2907416000 ছিল।
গত 60 দিনে, iBTC Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +7,157.8499916000 ছিল।
গত 90 দিনে, iBTC Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12,098.72736778196 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -326.0486157204
|-0.27%
|30 দিন
|$ +275.2907416000
|+0.24%
|60 দিন
|$ +7,157.8499916000
|+6.16%
|90 দিন
|$ +12,098.72736778196
|+11.61%
iBTC Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.09%
-0.27%
+3.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.
iBTC Network (IBTC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। IBTCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
