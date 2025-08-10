Hunt প্রাইস (HUNT)
Hunt(HUNT) বর্তমানে 0.268668USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 53.36MUSD। HUNT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HUNT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HUNT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hunt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00117903 ছিল।
গত 30 দিনে, Hunt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0268180098 ছিল।
গত 60 দিনে, Hunt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0106676510 ছিল।
গত 90 দিনে, Hunt থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0040729161640765 ছিল।
Hunt এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.11%
+0.44%
+8.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hunt (HUNT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HUNTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত।
|1 HUNT থেকে VND
₫7,069.99842
|1 HUNT থেকে AUD
A$0.41106204
|1 HUNT থেকে GBP
￡0.19881432
|1 HUNT থেকে EUR
€0.2283678
|1 HUNT থেকে USD
$0.268668
|1 HUNT থেকে MYR
RM1.13915232
|1 HUNT থেকে TRY
₺10.92672756
|1 HUNT থেকে JPY
¥39.494196
|1 HUNT থেকে ARS
ARS$355.850766
|1 HUNT থেকে RUB
₽21.49075332
|1 HUNT থেকে INR
₹23.56755696
|1 HUNT থেকে IDR
Rp4,333.35423204
|1 HUNT থেকে KRW
₩373.14761184
|1 HUNT থেকে PHP
₱15.246909
|1 HUNT থেকে EGP
￡E.13.04114472
|1 HUNT থেকে BRL
R$1.45886724
|1 HUNT থেকে CAD
C$0.36807516
|1 HUNT থেকে BDT
৳32.60017512
|1 HUNT থেকে NGN
₦411.43548852
|1 HUNT থেকে UAH
₴11.09867508
|1 HUNT থেকে VES
Bs34.389504
|1 HUNT থেকে CLP
$259.533288
|1 HUNT থেকে PKR
Rs76.12976448
|1 HUNT থেকে KZT
₸144.98937288
|1 HUNT থেকে THB
฿8.68334976
|1 HUNT থেকে TWD
NT$8.0331732
|1 HUNT থেকে AED
د.إ0.98601156
|1 HUNT থেকে CHF
Fr0.2149344
|1 HUNT থেকে HKD
HK$2.10635712
|1 HUNT থেকে MAD
.د.م2.42875872
|1 HUNT থেকে MXN
$4.98916476
|1 HUNT থেকে PLN
zł0.97795152
|1 HUNT থেকে RON
лв1.1687058
|1 HUNT থেকে SEK
kr2.57115276
|1 HUNT থেকে BGN
лв0.44867556
|1 HUNT থেকে HUF
Ft91.16442576
|1 HUNT থেকে CZK
Kč5.63665464
|1 HUNT থেকে KWD
د.ك0.08194374
|1 HUNT থেকে ILS
₪0.92153124