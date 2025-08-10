Hover Cat প্রাইস (HCAT)
Hover Cat(HCAT) বর্তমানে 0.00001068USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.68KUSD। HCAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HCAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HCAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Hover Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Hover Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000041729 ছিল।
গত 60 দিনে, Hover Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000057537 ছিল।
গত 90 দিনে, Hover Cat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000001562890542157188 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000041729
|+39.07%
|60 দিন
|$ +0.0000057537
|+53.87%
|90 দিন
|$ +0.000001562890542157188
|+17.14%
Hover Cat এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+3.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Hovercat is an AI Agent. It is inspired by the famous Hovercat meme. The agent will analyzes social signals on twitter. 1% of the token will be donated to cat shelters in the USA. The agent will crawl the internet and twitter to determine which shelter is best. Furthermore, it aims to build a strong community around the ethos of Hover Cat: An underdog who excels in life - against all odds and does so effortlessly.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Hover Cat (HCAT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HCATটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 HCAT থেকে VND
₫0.2810442
|1 HCAT থেকে AUD
A$0.0000163404
|1 HCAT থেকে GBP
￡0.0000079032
|1 HCAT থেকে EUR
€0.000009078
|1 HCAT থেকে USD
$0.00001068
|1 HCAT থেকে MYR
RM0.0000452832
|1 HCAT থেকে TRY
₺0.0004343556
|1 HCAT থেকে JPY
¥0.00156996
|1 HCAT থেকে ARS
ARS$0.01414566
|1 HCAT থেকে RUB
₽0.0008542932
|1 HCAT থেকে INR
₹0.0009368496
|1 HCAT থেকে IDR
Rp0.1722580404
|1 HCAT থেকে KRW
₩0.0148332384
|1 HCAT থেকে PHP
₱0.00060609
|1 HCAT থেকে EGP
￡E.0.0005184072
|1 HCAT থেকে BRL
R$0.0000579924
|1 HCAT থেকে CAD
C$0.0000146316
|1 HCAT থেকে BDT
৳0.0012959112
|1 HCAT থেকে NGN
₦0.0163552452
|1 HCAT থেকে UAH
₴0.0004411908
|1 HCAT থেকে VES
Bs0.00136704
|1 HCAT থেকে CLP
$0.01031688
|1 HCAT থেকে PKR
Rs0.0030262848
|1 HCAT থেকে KZT
₸0.0057635688
|1 HCAT থেকে THB
฿0.0003451776
|1 HCAT থেকে TWD
NT$0.000319332
|1 HCAT থেকে AED
د.إ0.0000391956
|1 HCAT থেকে CHF
Fr0.000008544
|1 HCAT থেকে HKD
HK$0.0000837312
|1 HCAT থেকে MAD
.د.م0.0000965472
|1 HCAT থেকে MXN
$0.0001983276
|1 HCAT থেকে PLN
zł0.0000388752
|1 HCAT থেকে RON
лв0.000046458
|1 HCAT থেকে SEK
kr0.0001022076
|1 HCAT থেকে BGN
лв0.0000178356
|1 HCAT থেকে HUF
Ft0.0036239376
|1 HCAT থেকে CZK
Kč0.0002240664
|1 HCAT থেকে KWD
د.ك0.0000032574
|1 HCAT থেকে ILS
₪0.0000366324