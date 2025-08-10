HighKey প্রাইস (HIGHKEY)
HighKey(HIGHKEY) বর্তমানে 0.00281878USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.69MUSD। HIGHKEY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ HIGHKEY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। HIGHKEY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, HighKey থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, HighKey থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000490574 ছিল।
গত 60 দিনে, HighKey থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005225135 ছিল।
গত 90 দিনে, HighKey থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001152154148408587 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.06%
|30 দিন
|$ -0.0000490574
|-1.74%
|60 দিন
|$ -0.0005225135
|-18.53%
|90 দিন
|$ -0.001152154148408587
|-29.01%
HighKey এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.68%
-0.06%
+9.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
HighKey (HIGHKEY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। HIGHKEYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 HIGHKEY থেকে VND
₫74.1761957
|1 HIGHKEY থেকে AUD
A$0.0043127334
|1 HIGHKEY থেকে GBP
￡0.0020858972
|1 HIGHKEY থেকে EUR
€0.002395963
|1 HIGHKEY থেকে USD
$0.00281878
|1 HIGHKEY থেকে MYR
RM0.0119516272
|1 HIGHKEY থেকে TRY
₺0.1146397826
|1 HIGHKEY থেকে JPY
¥0.41436066
|1 HIGHKEY থেকে ARS
ARS$3.73347411
|1 HIGHKEY থেকে RUB
₽0.2254742122
|1 HIGHKEY থেকে INR
₹0.2472633816
|1 HIGHKEY থেকে IDR
Rp45.4641871834
|1 HIGHKEY থেকে KRW
₩3.9149471664
|1 HIGHKEY থেকে PHP
₱0.159965765
|1 HIGHKEY থেকে EGP
￡E.0.1368235812
|1 HIGHKEY থেকে BRL
R$0.0153059754
|1 HIGHKEY থেকে CAD
C$0.0038617286
|1 HIGHKEY থেকে BDT
৳0.3420307652
|1 HIGHKEY থেকে NGN
₦4.3166515042
|1 HIGHKEY থেকে UAH
₴0.1164438018
|1 HIGHKEY থেকে VES
Bs0.36080384
|1 HIGHKEY থেকে CLP
$2.72294148
|1 HIGHKEY থেকে PKR
Rs0.7987295008
|1 HIGHKEY থেকে KZT
₸1.5211828148
|1 HIGHKEY থেকে THB
฿0.0911029696
|1 HIGHKEY থেকে TWD
NT$0.084281522
|1 HIGHKEY থেকে AED
د.إ0.0103449226
|1 HIGHKEY থেকে CHF
Fr0.002255024
|1 HIGHKEY থেকে HKD
HK$0.0220992352
|1 HIGHKEY থেকে MAD
.د.م0.0254817712
|1 HIGHKEY থেকে MXN
$0.0523447446
|1 HIGHKEY থেকে PLN
zł0.0102603592
|1 HIGHKEY থেকে RON
лв0.012261693
|1 HIGHKEY থেকে SEK
kr0.0269757246
|1 HIGHKEY থেকে BGN
лв0.0047073626
|1 HIGHKEY থেকে HUF
Ft0.9564684296
|1 HIGHKEY থেকে CZK
Kč0.0591380044
|1 HIGHKEY থেকে KWD
د.ك0.0008597279
|1 HIGHKEY থেকে ILS
₪0.0096684154