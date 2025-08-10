Goompy প্রাইস (GOOMPY)
Goompy(GOOMPY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 36.60KUSD। GOOMPY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GOOMPY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GOOMPY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Goompy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Goompy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Goompy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Goompy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.89%
|30 দিন
|$ 0
|+11.01%
|60 দিন
|$ 0
|+22.57%
|90 দিন
|$ 0
|--
Goompy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.79%
-3.89%
+31.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
GOOMPY is a laid back and carefree frog living in a whimsical world, embodying the playful and surreal essence of the book “Mindviscosity”. Published in 2020 by renowned artist Matt Furie. GOOMPY's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Matt Furie made us all a fan of this and we are not claiming to be partner with him, this token is for our love and support for Matt Furie (Goompy).
