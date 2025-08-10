Golff প্রাইস (GOF)
Golff(GOF) বর্তমানে 0.0045271USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 54.06KUSD। GOF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GOF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GOF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Golff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Golff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031493314 ছিল।
গত 60 দিনে, Golff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0040048899 ছিল।
গত 90 দিনে, Golff থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.63%
|30 দিন
|$ +0.0031493314
|+69.57%
|60 দিন
|$ +0.0040048899
|+88.46%
|90 দিন
|$ 0
|--
Golff এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.63%
+13.15%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return
Golff (GOF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GOFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 GOF থেকে VND
₫119.1306365
|1 GOF থেকে AUD
A$0.006926463
|1 GOF থেকে GBP
￡0.003350054
|1 GOF থেকে EUR
€0.003848035
|1 GOF থেকে USD
$0.0045271
|1 GOF থেকে MYR
RM0.019194904
|1 GOF থেকে TRY
₺0.184117157
|1 GOF থেকে JPY
¥0.6654837
|1 GOF থেকে ARS
ARS$5.99614395
|1 GOF থেকে RUB
₽0.362122729
|1 GOF থেকে INR
₹0.397117212
|1 GOF থেকে IDR
Rp73.017731713
|1 GOF থেকে KRW
₩6.287598648
|1 GOF থেকে PHP
₱0.256912925
|1 GOF থেকে EGP
￡E.0.219745434
|1 GOF থেকে BRL
R$0.024582153
|1 GOF থেকে CAD
C$0.006202127
|1 GOF থেকে BDT
৳0.549318314
|1 GOF থেকে NGN
₦6.932755669
|1 GOF থেকে UAH
₴0.187014501
|1 GOF থেকে VES
Bs0.5794688
|1 GOF থেকে CLP
$4.3731786
|1 GOF থেকে PKR
Rs1.282799056
|1 GOF থেকে KZT
₸2.443094786
|1 GOF থেকে THB
฿0.146315872
|1 GOF থেকে TWD
NT$0.13536029
|1 GOF থেকে AED
د.إ0.016614457
|1 GOF থেকে CHF
Fr0.00362168
|1 GOF থেকে HKD
HK$0.035492464
|1 GOF থেকে MAD
.د.م0.040924984
|1 GOF থেকে MXN
$0.084068247
|1 GOF থেকে PLN
zł0.016478644
|1 GOF থেকে RON
лв0.019692885
|1 GOF থেকে SEK
kr0.043324347
|1 GOF থেকে BGN
лв0.007560257
|1 GOF থেকে HUF
Ft1.536135572
|1 GOF থেকে CZK
Kč0.094978558
|1 GOF থেকে KWD
د.ك0.0013807655
|1 GOF থেকে ILS
₪0.015527953