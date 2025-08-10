Frox প্রাইস (FROX)
Frox(FROX) বর্তমানে 0.00001538USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 15.37KUSD। FROX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Frox থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Frox থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000012283 ছিল।
গত 60 দিনে, Frox থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000002665 ছিল।
গত 90 দিনে, Frox থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000010179322793049357 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.09%
|30 দিন
|$ +0.0000012283
|+7.99%
|60 দিন
|$ +0.0000002665
|+1.73%
|90 দিন
|$ -0.000010179322793049357
|-39.82%
Frox এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.65%
-1.09%
+12.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future.
Frox (FROX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FROXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
