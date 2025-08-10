Forever Alone প্রাইস (ALONE)
Forever Alone(ALONE) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 32.01KUSD। ALONE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ALONE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ALONE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Forever Alone থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Forever Alone থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Forever Alone থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Forever Alone থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-8.60%
|30 দিন
|$ 0
|+110.62%
|60 দিন
|$ 0
|+177.21%
|90 দিন
|$ 0
|--
Forever Alone এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.23%
-8.60%
+18.40%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.
Forever Alone (ALONE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
