Fabs লোগো

Fabs প্রাইস (FABS)

তালিকাভুক্ত নয়

Fabs (FABS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00255972
$0.00255972$0.00255972
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Fabs (FABS) এর প্রাইস

Fabs(FABS) বর্তমানে 0.00255972USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 135.42KUSD। FABS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Fabs এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

MEXC এ FABS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FABS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Fabs (FABS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Fabs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Fabs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013950770 ছিল।
গত 60 দিনে, Fabs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001122565 ছিল।
গত 90 দিনে, Fabs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009616884093663266 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0013950770+54.50%
60 দিন$ -0.0001122565-4.38%
90 দিন$ -0.0009616884093663266-27.30%

Fabs (FABS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Fabs এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

Fabs (FABS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Fabs (FABS) কী?

FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO.

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

FABS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FABS থেকে VND
67.3590318
1 FABS থেকে AUD
A$0.0039163716
1 FABS থেকে GBP
0.0018941928
1 FABS থেকে EUR
0.002175762
1 FABS থেকে USD
$0.00255972
1 FABS থেকে MYR
RM0.0108532128
1 FABS থেকে TRY
0.1041038124
1 FABS থেকে JPY
¥0.37627884
1 FABS থেকে ARS
ARS$3.39034914
1 FABS থেকে RUB
0.2047520028
1 FABS থেকে INR
0.2245386384
1 FABS থেকে IDR
Rp41.2858006716
1 FABS থেকে KRW
3.5551439136
1 FABS থেকে PHP
0.14526411
1 FABS থেকে EGP
￡E.0.1242488088
1 FABS থেকে BRL
R$0.0138992796
1 FABS থেকে CAD
C$0.0035068164
1 FABS থেকে BDT
0.3105964248
1 FABS থেকে NGN
3.9199296108
1 FABS থেকে UAH
0.1057420332
1 FABS থেকে VES
Bs0.32764416
1 FABS থেকে CLP
$2.47268952
1 FABS থেকে PKR
Rs0.7253222592
1 FABS থেকে KZT
1.3813784952
1 FABS থেকে THB
฿0.0827301504
1 FABS থেকে TWD
NT$0.076535628
1 FABS থেকে AED
د.إ0.0093941724
1 FABS থেকে CHF
Fr0.002047776
1 FABS থেকে HKD
HK$0.0200682048
1 FABS থেকে MAD
.د.م0.0231398688
1 FABS থেকে MXN
$0.0475340004
1 FABS থেকে PLN
0.0093173808
1 FABS থেকে RON
лв0.011134782
1 FABS থেকে SEK
kr0.0244965204
1 FABS থেকে BGN
лв0.0042747324
1 FABS থেকে HUF
Ft0.8685641904
1 FABS থেকে CZK
0.0537029256
1 FABS থেকে KWD
د.ك0.0007807146
1 FABS থেকে ILS
0.0087798396