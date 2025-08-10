Exeedme প্রাইস (XED)
Exeedme(XED) বর্তমানে 0.01838424USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.84MUSD। XED থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XED থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XED এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Exeedme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001054 ছিল।
গত 30 দিনে, Exeedme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0085421819 ছিল।
গত 60 দিনে, Exeedme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0081042822 ছিল।
গত 90 দিনে, Exeedme থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.006530338284533274 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.001054
|+6.08%
|30 দিন
|$ +0.0085421819
|+46.46%
|60 দিন
|$ +0.0081042822
|+44.08%
|90 দিন
|$ +0.006530338284533274
|+55.09%
Exeedme এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+6.08%
+85.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Exeedme (XED) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XEDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 XED থেকে VND
₫483.7812756
|1 XED থেকে AUD
A$0.0281278872
|1 XED থেকে GBP
￡0.0136043376
|1 XED থেকে EUR
€0.015626604
|1 XED থেকে USD
$0.01838424
|1 XED থেকে MYR
RM0.0779491776
|1 XED থেকে TRY
₺0.7498931496
|1 XED থেকে JPY
¥2.70248328
|1 XED থেকে ARS
ARS$24.34992588
|1 XED থেকে RUB
₽1.4657754552
|1 XED থেকে INR
₹1.6126655328
|1 XED থেকে IDR
Rp296.5199584872
|1 XED থেকে KRW
₩25.5335032512
|1 XED থেকে PHP
₱1.04330562
|1 XED থেকে EGP
￡E.0.8855688408
|1 XED থেকে BRL
R$0.0998264232
|1 XED থেকে CAD
C$0.0251864088
|1 XED থেকে BDT
৳2.2307436816
|1 XED থেকে NGN
₦28.1534412936
|1 XED থেকে UAH
₴0.7594529544
|1 XED থেকে VES
Bs2.35318272
|1 XED থেকে CLP
$17.81432856
|1 XED থেকে PKR
Rs5.2093582464
|1 XED থেকে KZT
₸9.9212389584
|1 XED থেকে THB
฿0.5895825768
|1 XED থেকে TWD
NT$0.549688776
|1 XED থেকে AED
د.إ0.0674701608
|1 XED থেকে CHF
Fr0.014707392
|1 XED থেকে HKD
HK$0.1441324416
|1 XED থেকে MAD
.د.م0.1661935296
|1 XED থেকে MXN
$0.3413953368
|1 XED থেকে PLN
zł0.0669186336
|1 XED থেকে RON
лв0.079971444
|1 XED থেকে SEK
kr0.1759371768
|1 XED থেকে BGN
лв0.0307016808
|1 XED থেকে HUF
Ft6.2381403168
|1 XED থেকে CZK
Kč0.3857013552
|1 XED থেকে KWD
د.ك0.00557042472
|1 XED থেকে ILS
₪0.0630579432