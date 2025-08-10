Escoin প্রাইস (ELG)
Escoin(ELG) বর্তমানে 0.290568USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 53.53MUSD। ELG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ELG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ELG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Escoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015813312896261 ছিল।
গত 30 দিনে, Escoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006739724 ছিল।
গত 60 দিনে, Escoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0022495774 ছিল।
গত 90 দিনে, Escoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0082306971033021 ছিল।
Escoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.79%
-0.54%
+1.59%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model.
|1 ELG থেকে VND
₫7,646.29692
|1 ELG থেকে AUD
A$0.44456904
|1 ELG থেকে GBP
￡0.21502032
|1 ELG থেকে EUR
€0.2469828
|1 ELG থেকে USD
$0.290568
|1 ELG থেকে MYR
RM1.23200832
|1 ELG থেকে TRY
₺11.81740056
|1 ELG থেকে JPY
¥42.713496
|1 ELG থেকে ARS
ARS$384.857316
|1 ELG থেকে RUB
₽23.24253432
|1 ELG থেকে INR
₹25.48862496
|1 ELG থেকে IDR
Rp4,686.57998904
|1 ELG থেকে KRW
₩403.56408384
|1 ELG থেকে PHP
₱16.489734
|1 ELG থেকে EGP
￡E.14.10417072
|1 ELG থেকে BRL
R$1.57778424
|1 ELG থেকে CAD
C$0.39807816
|1 ELG থেকে BDT
৳35.25752112
|1 ELG থেকে NGN
₦444.97292952
|1 ELG থেকে UAH
₴12.00336408
|1 ELG থেকে VES
Bs37.192704
|1 ELG থেকে CLP
$280.688688
|1 ELG থেকে PKR
Rs82.33534848
|1 ELG থেকে KZT
₸156.80792688
|1 ELG থেকে THB
฿9.39115776
|1 ELG থেকে TWD
NT$8.6879832
|1 ELG থেকে AED
د.إ1.06638456
|1 ELG থেকে CHF
Fr0.2324544
|1 ELG থেকে HKD
HK$2.27805312
|1 ELG থেকে MAD
.د.م2.62673472
|1 ELG থেকে MXN
$5.39584776
|1 ELG থেকে PLN
zł1.05766752
|1 ELG থেকে RON
лв1.2639708
|1 ELG থেকে SEK
kr2.78073576
|1 ELG থেকে BGN
лв0.48524856
|1 ELG থেকে HUF
Ft98.59553376
|1 ELG থেকে CZK
Kč6.09611664
|1 ELG থেকে KWD
د.ك0.08862324
|1 ELG থেকে ILS
₪0.99664824