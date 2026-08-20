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EQTY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00159279 USD। EQTY-এর মার্কেট ক্যাপ 463,570 USD। EQTY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!EQTY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00159279 USD। EQTY-এর মার্কেট ক্যাপ 463,570 USD। EQTY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

EQTY সম্পর্কে আরও

EQTY প্রাইসের তথ্য

EQTY কী

EQTY হোয়াইটপেপার

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EQTY প্রাইস (EQTY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 EQTY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00159223
$0.00159223$0.00159223
+0.08%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
EQTY (EQTY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:58:34 (UTC+8)

EQTY-এর আজকের প্রাইস

আজ EQTY (EQTY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00159279, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.98% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EQTY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EQTY-এর জন্য $ 0.00159279

EQTY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 463,570 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 291.04M EQTY। গত 24 ঘণ্টায়, EQTY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00144223 (নিম্ন) এবং $ 0.00176229 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.901021 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00132194

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EQTY গত ঘণ্টায় -0.59% এবং গত 7 দিনে -15.37% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 12.46K-তে পৌঁছেছে।

EQTY (EQTY) এর মার্কেট তথ্য

$ 463.57K
$ 463.57K$ 463.57K

$ 12.46K
$ 12.46K$ 12.46K

$ 463.57K
$ 463.57K$ 463.57K

291.04M
291.04M 291.04M

291,044,629.1775672
291,044,629.1775672 291,044,629.1775672

EQTY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 463.57K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 12.46K। EQTY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 291.04M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 291044629.1775672। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 463.57K

EQTY-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00144223
$ 0.00144223$ 0.00144223
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00176229
$ 0.00176229$ 0.00176229
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00144223
$ 0.00144223$ 0.00144223

$ 0.00176229
$ 0.00176229$ 0.00176229

$ 0.901021
$ 0.901021$ 0.901021

$ 0.00132194
$ 0.00132194$ 0.00132194

-0.59%

+9.98%

-15.37%

-15.37%

EQTY (EQTY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, EQTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014459 ছিল।
গত 30 দিনে, EQTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001565298 ছিল।
গত 60 দিনে, EQTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000136376 ছিল।
গত 90 দিনে, EQTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000008385130248 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00014459+9.98%
30 দিন$ -0.0001565298-9.82%
60 দিন$ -0.0000136376-0.85%
90 দিন$ -0.0000000008385130248-0.00%

EQTY এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য EQTY (EQTY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, EQTY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
EQTY (EQTY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, EQTY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

EQTY সম্পর্কে

EQTY কী সম্পর্কে?

EQTY এই প্রচেষ্টাগুলির চূড়ান্ত ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়েছে—এটি বাস্তব জগতের আইনি মালিকানাকে ব্লকচেইনের তরলতার সাথে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা অভাবী সংযোগ। এটি আমাদের উত্তর, যেখানে বাজার এমন একটি প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন অনুভব করছে যা শুধুমাত্র অ্যাসেটকে DeFi-এর সাথে সংযুক্ত করে না, বরং তাদের বাস্তবতার সাথেও সংযুক্ত করে। আমরা EQTY-কে সূক্ষ্মভাবে ডিজাইন করেছি যাতে এটি স্থিতিশীল প্রমাণ, যাচাইযোগ্য পরিচয়, গোপনীয়তাকে সম্মান করে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভগ্নাংশীকরণ ও গভর্নেন্সের জন্য একটি শক্তিশালী ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে।

EQTY-এর বর্তমান দাম কত?

EQTY-এর দাম Tk0.1958797815350829012000 এবং আজকে এটি 9.98% পরিবর্তিত হয়েছে।

EQTY সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

EQTY-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS) খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে EQTY-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

EQTY-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk110.80669557099299388000 এবং ATL হল Tk0.1625709091609612632000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 291044629.1775672 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: EQTY সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:58:34 (UTC+8)

EQTY (EQTY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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