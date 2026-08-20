EQTY প্রাইস (EQTY)
আজ EQTY (EQTY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00159279, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.98% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EQTY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EQTY-এর জন্য $ 0.00159279।
EQTY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 463,570 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 291.04M EQTY। গত 24 ঘণ্টায়, EQTY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00144223 (নিম্ন) এবং $ 0.00176229 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.901021 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00132194।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EQTY গত ঘণ্টায় -0.59% এবং গত 7 দিনে -15.37% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 12.46K-তে পৌঁছেছে।
EQTY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 463.57K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 12.46K। EQTY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 291.04M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 291044629.1775672। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 463.57K।
-0.59%
+9.98%
-15.37%
-15.37%
আজকে, EQTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014459 ছিল।
গত 30 দিনে, EQTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001565298 ছিল।
গত 60 দিনে, EQTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000136376 ছিল।
গত 90 দিনে, EQTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000008385130248 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00014459
|+9.98%
|30 দিন
|$ -0.0001565298
|-9.82%
|60 দিন
|$ -0.0000136376
|-0.85%
|90 দিন
|$ -0.0000000008385130248
|-0.00%
2040 সালে, EQTY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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EQTY কী সম্পর্কে?
EQTY এই প্রচেষ্টাগুলির চূড়ান্ত ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়েছে—এটি বাস্তব জগতের আইনি মালিকানাকে ব্লকচেইনের তরলতার সাথে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা অভাবী সংযোগ। এটি আমাদের উত্তর, যেখানে বাজার এমন একটি প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন অনুভব করছে যা শুধুমাত্র অ্যাসেটকে DeFi-এর সাথে সংযুক্ত করে না, বরং তাদের বাস্তবতার সাথেও সংযুক্ত করে। আমরা EQTY-কে সূক্ষ্মভাবে ডিজাইন করেছি যাতে এটি স্থিতিশীল প্রমাণ, যাচাইযোগ্য পরিচয়, গোপনীয়তাকে সম্মান করে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভগ্নাংশীকরণ ও গভর্নেন্সের জন্য একটি শক্তিশালী ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে।
EQTY-এর বর্তমান দাম কত?
EQTY-এর দাম Tk0.1958797815350829012000 এবং আজকে এটি 9.98% পরিবর্তিত হয়েছে।
EQTY সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
EQTY-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS) খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে EQTY-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
EQTY-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk110.80669557099299388000 এবং ATL হল Tk0.1625709091609612632000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 291044629.1775672 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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