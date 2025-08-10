DIA প্রাইস (DIA)
DIA(DIA) বর্তমানে 0.927991USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 110.97MUSD। DIA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DIA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DIA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DIA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.186493 ছিল।
গত 30 দিনে, DIA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.1840158289 ছিল।
গত 60 দিনে, DIA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.0051670003 ছিল।
গত 90 দিনে, DIA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4033675990071233 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.186493
|+25.15%
|30 দিন
|$ +1.1840158289
|+127.59%
|60 দিন
|$ +1.0051670003
|+108.32%
|90 দিন
|$ +0.4033675990071233
|+76.89%
DIA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.76%
+25.15%
+25.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
DIA (DIA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DIAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 DIA থেকে VND
₫24,420.083165
|1 DIA থেকে AUD
A$1.41982623
|1 DIA থেকে GBP
￡0.68671334
|1 DIA থেকে EUR
€0.78879235
|1 DIA থেকে USD
$0.927991
|1 DIA থেকে MYR
RM3.93468184
|1 DIA থেকে TRY
₺37.74139397
|1 DIA থেকে JPY
¥136.414677
|1 DIA থেকে ARS
ARS$1,229.1240795
|1 DIA থেকে RUB
₽74.23000009
|1 DIA থেকে INR
₹81.40337052
|1 DIA থেকে IDR
Rp14,967.59467873
|1 DIA থেকে KRW
₩1,288.86814008
|1 DIA থেকে PHP
₱52.66348925
|1 DIA থেকে EGP
￡E.45.04468314
|1 DIA থেকে BRL
R$5.03899113
|1 DIA থেকে CAD
C$1.27134767
|1 DIA থেকে BDT
৳112.60242794
|1 DIA থেকে NGN
₦1,421.11613749
|1 DIA থেকে UAH
₴38.33530821
|1 DIA থেকে VES
Bs118.782848
|1 DIA থেকে CLP
$896.439306
|1 DIA থেকে PKR
Rs262.95552976
|1 DIA থেকে KZT
₸500.79962306
|1 DIA থেকে THB
฿29.99266912
|1 DIA থেকে TWD
NT$27.7469309
|1 DIA থেকে AED
د.إ3.40572697
|1 DIA থেকে CHF
Fr0.7423928
|1 DIA থেকে HKD
HK$7.27544944
|1 DIA থেকে MAD
.د.م8.38903864
|1 DIA থেকে MXN
$17.23279287
|1 DIA থেকে PLN
zł3.37788724
|1 DIA থেকে RON
лв4.03676085
|1 DIA থেকে SEK
kr8.88087387
|1 DIA থেকে BGN
лв1.54974497
|1 DIA থেকে HUF
Ft314.88590612
|1 DIA থেকে CZK
Kč19.46925118
|1 DIA থেকে KWD
د.ك0.283037255
|1 DIA থেকে ILS
₪3.18300913