Cycle Network প্রাইস (CYC)
আজ Cycle Network (CYC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01425655, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.73% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CYC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CYC-এর জন্য $ 0.01425655।
Cycle Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,166,995 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 152.00M CYC। গত 24 ঘণ্টায়, CYC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01394261 (নিম্ন) এবং $ 0.01436382 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.11831 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00639678।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CYC গত ঘণ্টায় -0.07% এবং গত 7 দিনে +2.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 149.34K-তে পৌঁছেছে।
Cycle Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.17M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 149.34K। CYC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 152.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 14.26M।
-0.07%
+1.73%
+2.04%
+2.04%
আজকে, Cycle Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00024262 ছিল।
গত 30 দিনে, Cycle Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0110868327 ছিল।
গত 60 দিনে, Cycle Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0098832149 ছিল।
গত 90 দিনে, Cycle Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000004512151174 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00024262
|+1.73%
|30 দিন
|$ +0.0110868327
|+77.77%
|60 দিন
|$ +0.0098832149
|+69.32%
|90 দিন
|$ +0.000000004512151174
|+0.00%
2040 সালে, Cycle Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Cycle Network-এর বাস্তব দাম কত?
বর্তমান মূল্যায়ন Tk1.7532568006102412340000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 1.73% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।
বাজারের মনোভাব CYC-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।
Cycle Network-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র্যাঙ্ক কত?
Tk266494959.90533401860000 বাজার মূল্য নিয়ে, Cycle Network #2154 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।
সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?
CYC ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
CYC-এর আজকের অস্থিরতা কত?
টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?
টি Tk1.7146487614995462108000 থেকে Tk1.7664487619894992296000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।
Cycle Network-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?
ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (152000000.0 টোকেন), Infrastructure,BNB Chain Ecosystem,Cross-chain Communication,Binance Alpha Spotlight,Chain Abstraction,Governance-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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