Cryptaine লোগো

Cryptaine প্রাইস (CRY)

তালিকাভুক্ত নয়

Cryptaine (CRY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.148506
$0.148506$0.148506
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Cryptaine (CRY) এর প্রাইস

Cryptaine(CRY) বর্তমানে 0.148506USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 31.62KUSD। CRY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Cryptaine এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Cryptaine এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
212.95K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CRY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CRY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Cryptaine (CRY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Cryptaine থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cryptaine থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0229915504 ছিল।
গত 60 দিনে, Cryptaine থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0211441060 ছিল।
গত 90 দিনে, Cryptaine থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.04289367232443428 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0229915504-15.48%
60 দিন$ -0.0211441060-14.23%
90 দিন$ -0.04289367232443428-22.41%

Cryptaine (CRY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Cryptaine এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.26617
$ 0.26617$ 0.26617

--

--

-0.00%

Cryptaine (CRY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 31.62K
$ 31.62K$ 31.62K

--
----

212.95K
212.95K 212.95K

Cryptaine (CRY) কী?

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

Cryptaine (CRY) এর টোকেনোমিক্স

Cryptaine (CRY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CRYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

CRY থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CRY থেকে VND
3,907.93539
1 CRY থেকে AUD
A$0.22721418
1 CRY থেকে GBP
0.10989444
1 CRY থেকে EUR
0.1262301
1 CRY থেকে USD
$0.148506
1 CRY থেকে MYR
RM0.62966544
1 CRY থেকে TRY
6.03973902
1 CRY থেকে JPY
¥21.830382
1 CRY থেকে ARS
ARS$196.696197
1 CRY থেকে RUB
11.87899494
1 CRY থেকে INR
13.02694632
1 CRY থেকে IDR
Rp2,395.25772918
1 CRY থেকে KRW
206.25701328
1 CRY থেকে PHP
8.4277155
1 CRY থেকে EGP
￡E.7.20848124
1 CRY থেকে BRL
R$0.80638758
1 CRY থেকে CAD
C$0.20345322
1 CRY থেকে BDT
18.01971804
1 CRY থেকে NGN
227.42060334
1 CRY থেকে UAH
6.13478286
1 CRY থেকে VES
Bs19.008768
1 CRY থেকে CLP
$143.456796
1 CRY থেকে PKR
Rs42.08066016
1 CRY থেকে KZT
80.14274796
1 CRY থেকে THB
฿4.79971392
1 CRY থেকে TWD
NT$4.4403294
1 CRY থেকে AED
د.إ0.54501702
1 CRY থেকে CHF
Fr0.1188048
1 CRY থেকে HKD
HK$1.16428704
1 CRY থেকে MAD
.د.م1.34249424
1 CRY থেকে MXN
$2.75775642
1 CRY থেকে PLN
0.54056184
1 CRY থেকে RON
лв0.6460011
1 CRY থেকে SEK
kr1.42120242
1 CRY থেকে BGN
лв0.24800502
1 CRY থেকে HUF
Ft50.39105592
1 CRY থেকে CZK
3.11565588
1 CRY থেকে KWD
د.ك0.04529433
1 CRY থেকে ILS
0.50937558