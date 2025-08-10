Cortex প্রাইস (CX)
Cortex(CX) বর্তমানে 0.02750883USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.37MUSD। CX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cortex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00046176274516299 ছিল।
গত 30 দিনে, Cortex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0086571415 ছিল।
গত 60 দিনে, Cortex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0033311845 ছিল।
গত 90 দিনে, Cortex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02259498641354248 ছিল।
|আজ
|$ -0.00046176274516299
|-1.65%
|30 দিন
|$ +0.0086571415
|+31.47%
|60 দিন
|$ -0.0033311845
|-12.10%
|90 দিন
|$ -0.02259498641354248
|-45.09%
Cortex এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.13%
-1.65%
+31.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: 1. The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface 2. Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities.
Cortex (CX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
