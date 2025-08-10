CUSDO সম্পর্কে আরও

Compounding OpenDollar লোগো

Compounding OpenDollar প্রাইস (CUSDO)

তালিকাভুক্ত নয়

Compounding OpenDollar (CUSDO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.022
$1.022$1.022
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Compounding OpenDollar (CUSDO) এর প্রাইস

Compounding OpenDollar(CUSDO) বর্তমানে 1.022USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 270.80MUSD। CUSDO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Compounding OpenDollar এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.02%
Compounding OpenDollar এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
264.93M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CUSDO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।

USD এ Compounding OpenDollar (CUSDO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Compounding OpenDollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00027313411554 ছিল।
গত 30 দিনে, Compounding OpenDollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0020301008 ছিল।
গত 60 দিনে, Compounding OpenDollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0042393582 ছিল।
গত 90 দিনে, Compounding OpenDollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0050033600013275 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00027313411554-0.02%
30 দিন$ +0.0020301008+0.20%
60 দিন$ +0.0042393582+0.41%
90 দিন$ +0.0050033600013275+0.49%

Compounding OpenDollar (CUSDO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Compounding OpenDollar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

+0.01%

-0.02%

+0.12%

Compounding OpenDollar (CUSDO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 270.80M
$ 270.80M$ 270.80M

--
----

264.93M
264.93M 264.93M

Compounding OpenDollar (CUSDO) কী?

The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

Compounding OpenDollar (CUSDO) রিসোর্স

Compounding OpenDollar (CUSDO) এর টোকেনোমিক্স

Compounding OpenDollar (CUSDO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CUSDOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

