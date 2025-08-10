CODEC সম্পর্কে আরও

আজকে Codec Flow (CODEC) এর প্রাইস

Codec Flow(CODEC) বর্তমানে 0,02780913USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,80MUSD। CODEC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Codec Flow এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-21,34%
Codec Flow এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999,90M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CODEC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CODEC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Codec Flow (CODEC) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Codec Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0075457785979355 ছিল।
গত 30 দিনে, Codec Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0950671043 ছিল।
গত 60 দিনে, Codec Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,3979493705 ছিল।
গত 90 দিনে, Codec Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0,0075457785979355-21,34%
30 দিন$ +0,0950671043+341,86%
60 দিন$ +0,3979493705+1.431,00%
90 দিন$ 0--

Codec Flow (CODEC) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Codec Flow এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0,02427722
$ 0,02427722$ 0,02427722

$ 0,03550655
$ 0,03550655$ 0,03550655

$ 0,03717218
$ 0,03717218$ 0,03717218

-3,75%

-21,34%

+121,80%

Codec Flow (CODEC) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 27,80M
$ 27,80M$ 27,80M

--
----

999,90M
999,90M 999,90M

Codec Flow (CODEC) কী?

CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Codec Flow (CODEC) এর টোকেনোমিক্স

Codec Flow (CODEC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CODECটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Codec Flow (CODEC) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CODEC থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CODEC থেকে VND
731,79725595
1 CODEC থেকে AUD
A$0,0425479689
1 CODEC থেকে GBP
0,0205787562
1 CODEC থেকে EUR
0,0236377605
1 CODEC থেকে USD
$0,02780913
1 CODEC থেকে MYR
RM0,1179107112
1 CODEC থেকে TRY
1,1309973171
1 CODEC থেকে JPY
¥4,08794211
1 CODEC থেকে ARS
ARS$36,833192685
1 CODEC থেকে RUB
2,2244523087
1 CODEC থেকে INR
2,4394168836
1 CODEC থেকে IDR
Rp448,5342920439
1 CODEC থেকে KRW
38,6235444744
1 CODEC থেকে PHP
1,5781681275
1 CODEC থেকে EGP
￡E.1,3498551702
1 CODEC থেকে BRL
R$0,1510035759
1 CODEC থেকে CAD
C$0,0380985081
1 CODEC থেকে BDT
3,3743598342
1 CODEC থেকে NGN
42,5866235907
1 CODEC থেকে UAH
1,1487951603
1 CODEC থেকে VES
Bs3,55956864
1 CODEC থেকে CLP
$26,86361958
1 CODEC থেকে PKR
Rs7,8799950768
1 CODEC থেকে KZT
15,0074750958
1 CODEC থেকে THB
฿0,8987910816
1 CODEC থেকে TWD
NT$0,831492987
1 CODEC থেকে AED
د.إ0,1020595071
1 CODEC থেকে CHF
Fr0,022247304
1 CODEC থেকে HKD
HK$0,2180235792
1 CODEC থেকে MAD
.د.م0,2513945352
1 CODEC থেকে MXN
$0,5164155441
1 CODEC থেকে PLN
0,1012252332
1 CODEC থেকে RON
лв0,1209697155
1 CODEC থেকে SEK
kr0,2661333741
1 CODEC থেকে BGN
лв0,0464412471
1 CODEC থেকে HUF
Ft9,4361939916
1 CODEC থেকে CZK
0,5834355474
1 CODEC থেকে KWD
د.ك0,00848178465
1 CODEC থেকে ILS
0,0953853159