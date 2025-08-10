Codec Flow প্রাইস (CODEC)
Codec Flow(CODEC) বর্তমানে 0,02780913USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,80MUSD। CODEC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CODEC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CODEC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Codec Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0075457785979355 ছিল।
গত 30 দিনে, Codec Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0950671043 ছিল।
গত 60 দিনে, Codec Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,3979493705 ছিল।
গত 90 দিনে, Codec Flow থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0,0075457785979355
|-21,34%
|30 দিন
|$ +0,0950671043
|+341,86%
|60 দিন
|$ +0,3979493705
|+1.431,00%
|90 দিন
|$ 0
|--
Codec Flow এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-3,75%
-21,34%
+121,80%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.
Codec Flow (CODEC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CODECটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
